Субъективные заметки: слово за решеткой, или что сулят законы о медиа и дезинформации?

Не могу молчать: на одесских склонах у разбитого корыта В Одессе на улице Варненской, 27 недавно открыли вторую площадку для крупногабаритного мусора. Вывозить его «специально оборудованными транспортными средствами» должна компания, с которой орган местного самоуправления заключил договор. ПОДРОБНЕЕ

О чем говорят одесситы: “Реставрация, называется!” У нас теперь все зовется реставрацией — ремонт, реконструкция, перестройка чего-либо исторического. Даже покрасочка обыкновенная величается именно так. В общем, прикоснулись к памятнику, дворцу, зданию, эркеру, балкону — и вот вам, значит, уже отреставрировали. ПОДРОБНЕЕ

Газовые системы дома: кто платит за проверку? Техническое обслуживание (ТО) внутридомовых систем газоснабжения жилых домов проводится с целью выявления утечек газа, предотвращения возникновения аварийных ситуаций. Согласно правил безопасности систем газоснабжения, каждый газовый прибор имеет свои сроки ТО. Проводить техническое обслуживание могут организации, имеющие соответствующие разрешительные документы, в том числе и «Одессагаз». ПОДРОБНЕЕ