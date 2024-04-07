Как ставили трудовые рекорды в СССР: анекдоты, трагедии и зачем нам сейчас этот опыт

По два соска в каждую руку

Но начнем все-таки с истории, рассказанной в «Иване Чонкине». Жила-была в селе батрачка Люшка – «ни валенок, ни штанов», потому зимой на улицу не выходила. Коровенку свою худосочную пасла, пока та копыта не откинула. Но тут колхозы появились, корову ей бывшую кулацкую выдали, которая по инерции неплохо доилась. Люшка в партию вступила, приоделась, «оперилась», в передовики ее записали, в газете о ней статейку состряпали. И стала вдруг Люшка зачинателем общесоюзного движения доярок, работающих ударно по ее новому методу: двумя руками дергать корову за 4 соска одновременно. Это по два в каждую руку. Выступила в кремле на съезде, заверила товарища Сталина, что с отсталой дедовской технологией покончено раз и навсегда! И началась у нее депутатская жизнь, в колхозе и как она выглядит забыли напрочь…

Очень судьба Люшки похожа на историю Марии Демченко, чьим именем при жизни назвали улицу в Одессе. Мы недавно рассказывали, как она взлетела за счет выращивания сахарной свеклы любой ценой и геноцида долгоносиков.

Гонки на комбайне

Прошло с той поры полвека и… ничего не изменилось. Рассказываю: после окончания Одесского института связи я с 1976-го по 1996-й годы работал на Херсонском областном радиотелепередающем центре. Среди входивших в подчинение множества районных ретрансляторов – и в селе Васильевка Каховского района.

С комплектацией квалифицированного штата на селе – ох и проблема. И вдруг команда с сАмого немыслимого партийного верха: сменного электромеханика Виктора С. с Васильевской «телевышки» заменить и отдать в распоряжение… местного колхоза.

Ситуация была – серпом по тестикулам. Через пару месяцев Виктор вернулся на смену и рассказал, что работал помощником комбайнера у своей сестры Татьяны. С подробностями рассказал.

Из комсомольской активистки, работавшей на комбайне, партия решила сотворить инициатора всесоюзного массового «движа» сельской молодежи типа «Даешь высокий урожай!». «Даешь» началось с того, что Татьяне дали ровнехонькие, как стол, «удобные» гектары, засеянные элитной пшеницей, нулевый комбайн и затребованного ею родного брата в помощники.

Разумеется, был собран ею рекордный урожай и началось: участие в съездах, поездки по всей стране для обмена опытом, встречи с отрядом космонавтов и т.д. и т.п. Это был не ее образ жизни, и он ее свел на нет. Я это понял, увидев Татьяну, когда приехал в Васильевку перед увольнением с ОРТПЦ. Но это мелочи, главное, что была всесоюзная инициатива!

«Щекинский» метод

И еще об одном всесоюзном массовом движении вовсе не грех рассказать «отсебятину». В годы моей работы в системе связи, министерство активно принялось внедрять так называемый «щекинский метод» (эксперимент начался на Щекинском химическом комбинате. Его принцип: рабочих меньше – продукции больше. Производительность труда решили поднять за счет материального стимулирования).

Через Херсонский ретранслятор проходило множество телефонных каналов на Крым. Эта линия считалась особо важной: правительственные каналы, Минобороны, флот и т.д. и т.п. До 10 секунд пропадания связи – техостановка, свыше 10 секунд – авария, доклад в минсвязи – короче, полный шухер!

И вдруг мы узнаем, что вот уже несколько ЧАСОВ «стоИт» главный узел связи Крыма – Симферопольская МТС – междугородная телефонная станция. С линией связи все в порядке, но сама «междугородка» оказалась обесточенной: непогода оборвала оба воздушных ввода – и от основной, и от резервной линий электроснабжения.

Должен был автоматически включиться мощный 100-киловаттный ДГА (дизель-генераторный агрегат). Но он не включился. Почему? С ним раньше все было в полном порядке, когда его обслуживал старичок – морячок, бывший флотский дизелист. Да, он нередко бывал «под балабасом» и дышал перегаром, но дизель у него работал, как швейцарские часы.

А потом его сократили, и какому-то никакому инженеру-энергетику поручили по «защекинскому», как мы шутили, методу за 30% от ставки дизелиста обслуживать ДГА. Это ж экономия какая! Но забыли видать, что стимулирование – это от древнегреческого слова «стимулос» (была такая заостренная палка, которой погонщики быков в филейные части «стимулировали», чтобы те активней трудились). Вот «запущенный» дизель и не запустился… Как стало потом известно, убытки от этой аварии были такими, что превышали зарплату сокращенного дизелиста за 90 (девяносто!) лет…

К чему все вышеизложенное? Вовсе не для того, чтобы как-то посмеяться над, вне всякого сомнения, заслуживающими уважения тружениками той эпохи сначала недоразвитого, а потом развитОго социализма. Все это было, это нужно помнить и понимать. И делать БЕЗОШИБОЧНЫЕ (!) выводы…

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Валерий БОЯНЖУ, Херсон – Одесса