В Одесской области предприниматели незаконно использовали самое большое искусственное озеро Украины

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Судьи удовлетворили иск Одесской областной прокуратуры о возвращении государству озера Сасык (Кундук) площадью 20 тыс. га, расположенного на территории Белгород-Днестровского и Измаильского районов.

Прокуроры установили, что частное предприятие долгое время использовало водохранилище для вылова рыбы и получения прибыли без правоустанавливающих документов.

У предпринимателей не было договора аренды, а следовательно в бюджет громады не поступало обязательной арендной платы.

В прокуратуре подсчитали, что только за последние пять лет дельцы незаконно выловили около 3 млн килограммов водных биоресурсов.

Суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил исковые требования в полном объеме.

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Справка ОЖ

Озеро Сасык или Кундук — один из самых интересных объектов украинского Причерноморья. Независимо от звучания, оба слова с тюркского переводятся, как «вонючее». По отношению к Черному морю озеро расположено практически перпендикулярно.

Как и многие лиманные озера на линии Дунай-Днестр, это озеро появилось в результате перегораживания устья рек песчаной косой. Это делалось для полива черноземов, но такая система оказалась не эффективной из-за соленой воды.

Особые климатические условия, низкая заселенность региона и уникальный биофонд позволили экологам закрепить за береговой зоной и самим озером Сасык статус ценных водно-болотных угодий, места поселений и гнездований птиц и является объектом Изумрудной сети Украины. Благодаря природозащитникам данная территория была внесена в Рамсарскую и Бернскую конвенции.