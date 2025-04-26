«Ящик Пандоры»

Если так и случится, то это будет неслыханный инцидент по крайней мере в послевоенной истории Европы со дня завершения Второй мировой войны, когда одна страна силой оружия захватила часть территории соседнего государства. А другая страна – США – способствует этому, пренебрегая основными принципами Устава ООН по поддержанию мира и безопасности и принятию эффективных коллективных мер по предотвращению и устранению угрозы миру и подавлению актов агрессии.

Кроме того, такое развитие событий можно будет считать фактической денонсацией Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, подписанного главами европейских государств, США и Канады 1 августа 1975 года. Этим актом в международно-правовой сфере закреплены политические и территориальные итоги Второй мировой войны, принципы нерушимости границ и территориальная целостность государств. То есть Соединенные Штаты сознательно или бессознательно могут «открыть ящик Пандоры», что может разрушить устоявшийся мировой порядок и привести к непредсказуемым бедствиям и проблемам, связанным с искушением относительно вооруженного посягательства на территории других государств и разрешения глобальной войны на европейском континенте.

«Чемберлены» современной дипломатии

Да, прекращение любой войны и человеческого кровопролития – дело благородное. Но не любой ценой. И, конечно, не ценой попустительства агрессору. «Я верю, что привез мир для нашего поколения», – сказал в сентябре 1938 года, после заключения Мюнхенского соглашения с Адольфом Гитлером о передаче Судетской области от Чехословакии нацистской Германии, британский премьер-министр Невилл Чемберлен, но на самом деле получил жестокую, длительную и кровопролитную войну.

Аналогия с настоящим напрашивается сама по себе. Сегодня Россия действует фактически по нацистским лекалам. А нынешнее американское руководство либо делает вид, что этого не понимает, либо действительно наивно надеется, что уступки территории Украины наконец-то удовлетворят аппетиты агрессора. Россию образца 2020-х, как и Германию образца 1930-40-х, «тоже все вокруг оскорбляют и пытаются захватить». По крайней мере, таким образом они оправдывают свою агрессию по отношению к соседней Украине и угрозы стереть с лица земли другие европейские страны.

А американцы почему-то пытаются оправдывать Россию. К примеру, устами того же специального посланника США на Ближнем Востоке Стивена Уиткоффа, участвующего в переговорах по прекращению огня в российско-украинской войне. Зачем он это делает, заявляя, что Путин именно из-за опасений вступления в НАТО Украины совершил нападение на нашу страну. Но это откровенная ложь и манипуляции. Тем более что шансы на вступление Украины в НАТО всегда были очень туманны и близки к нулю.

«О фейковых референдумах в русскоязычных регионах» под дулом автоматов

Публично говоря об установлении перемирия между Россией и Украиной или замораживании войны, американские чиновники также почему-то подчеркивают, что, кроме отказа Украины от вступления в НАТО, ключом к миру также может стать согласие Украины о передаче российским оккупантам захваченных ими пяти русскоязычных регионов, где якобы были проведены референдумы и большинство местных жителей высказались за то, чтобы быть под властью России. Какие референдумы, когда, кто и по каким законам их проводил? И неужели американские чиновники действительно считают, что умение граждан Украины говорить по-русски является признаком того, что эти регионы должны принадлежать Российской Федерации?

Да, большое количество граждан Украины (и это миллионы людей) родилось в Советском Союзе, в котором на законодательном уровне русский язык признавался языком межнационального общения. И на фронте сегодня воюют и погибают за свою страну против русских захватчиков десятки тысяч русскоязычных верных сыновей и дочерей Украины.

Да и вообще, как можно использовать слово «референдум» в случае, когда иностранные войска силой оружия захватили наши земли, а потом с автоматами ходили по домам, требуя, чтобы украинцы поставили какой-то крестик на клочке бумаги?

В Украине референдумы должны проходить только по украинским законам. А учитывая то, что любой плебисцит как минимум предусматривает два варианта ответа, возникает риторический вопрос: могла бы Россия подчеркнуть, что большинство граждан на оккупированных ею территориях не поддерживает присоединение к России, и поэтому уйти? Ответ очевиден: результат фейкового референдума должен быть только один и обязательно – в пользу России.

И вообще, по каким принципам кто-то может распределять территорию Украины на украиноязычные или русскоязычные регионы? Ведь на законодательном уровне в нашей стране такого распределения нет. А на русском без всякого акцента умеет разговаривать подавляющее большинство наших граждан, проживающих не только на Донетчине, Луганщине, Херсонщине или на Запорожье, но и во всех других регионах нашей страны. К примеру, в той же Бразилии вообще официальным языком является португальский, в Аргентине – испанский, в Канаде – английский и французский, в Австрии – австрийский вариант немецкого языка. Но это не повод вооруженным путем присоединять эти страны к другим государствам. Это запрещено международным законодательством и Уставом ООН.

Конституцией Украины также четко закреплено, что территория Украины в пределах существующей границы целостна и неприкосновенна. А вопрос об изменении территории Украины решается исключительно всеукраинским референдумом.

Будет ли «маршировать» Россия по странам Европы?

Из риторики нынешних американских высокопоставленных чиновников следует, что благодаря уступкам со стороны Украины своей территории в пользу агрессора удастся остановить кровопролитие и больше россияне никуда продвигаться не станут, в том числе и совершать вооруженные нападения на другие страны Европы. До 2014 года подавляющее большинство граждан Украины тоже не верило в возможность войны между двумя странами. Такое кровавое развитие событий многими вообще категорично не воспринималось. Тем более что это неоднократно отмечал и глава Кремля Путин, мол, мы же с украинцами являемся одним или братским народом и воевать за территорию никогда не станем.

Все эти высказывания можно легко найти в интернете. Например, видеозапись 1999 года в студии российского телеканала НТВ, куда, накануне футбольного поединка между сборными России и Украины, прибыли на тот момент премьер-министр РФ Путин и глава правительства Украины Валерий Пустовойтенко. Тогда на вопрос российского журналиста о возможности конфронтации по поводу вступления Украины в НАТО и территориальных претензий РФ на Крым еще достаточно молодой Путин четко и лаконично ответил, что Россия не собирается забирать у Украины Крым. Мол, это абсолютная глупость и, если мы начнем что-то у кого-то забирать, то обязательно и у нас что-то заберут… А также дословно подчеркнул, что на территории самой РФ есть 400 (!) спорных территорий. И главной проблемой является тяжелое имперское наследие России, уже давно не империи.

И подобных высказываний как со стороны первого лица Кремля, так и его соратников-чиновников и депутатов и до 2014-го, и до 2022 года было достаточно. И откуда может быть уверенность, что россияне не пойдут дальше, если под всяческими вымышленными предлогами они совершили нападение на «братскую страну», в которой у сотен тысяч россиян проживают родственники и близкие люди? Что им стоит не пойти дальше, например, «возвращая свои исконные земли Российской империи или Советского Союза или восстанавливая справедливость по возвращению под свой контроль бывших стран социалистического лагеря Восточной Европы»?

Ведь почти каждый день с телевизионных экранов это подчеркивают и топовые российские пропагандисты в лице Владимира Соловьева и других, которые угрожают с помощью ядерного оружия стереть с лица земли Киев, Лондон, Берлин, Париж, Одессу и Вашингтон.

Они, россияне, и после оккупации Крыма неоднократно отмечали, что, кроме этого полуострова, им в Украине больше ничего не нужно. Но в том же 2014-м захватили часть Донецкой и Луганской областей. И снова говорили, что они не собираются оккупировать украинские земли, но широкомасштабно вторглись в нашу страну в феврале 2022-го, аннексировав части четырех регионов Украины.

«Как Хрущев подарил русские земли Украине»

По мнению некоторых американских чиновников из окружения президента США Дональда Трампа, главной причиной развязанной Россией против Украины войны является то, что россияне считают Украину искусственно созданной страной, а пять захваченных ею вооруженным путем украинских регионов своими исконно российскими, которые к Украине присоединил Хрущев.

Конечно, ничего лично бывший лидер СССР Никита Хрущев Украине не передавал, потому что не имел таких полномочий. На самом деле передача на то время Крымской области из состава РСФСР в состав УССР состоялась на основании Указа Президиума Верховного совета СССР от 19 февраля 1954 года, утвержденного соответствующим законом СССР от 26 апреля 1954 года. А до этого времени соответствующие постановления по передаче Крыма от 5 и 13 февраля 1954-го соответственно были приняты Президиумами Верховного Совета РСФСР и УССР с последующим принятием Законов об изменениях и дополнениях к Конституциям этих республик, согласно которым Крымская область официально стала принадлежать сначала УССР, а впоследствии и независимой Украине как правопреемнице УССР, в том числе и в ООН, в состав которой также входит Россия. А согласно Уставу ООН все члены Организации Объединенных Наций воздерживаются в международных отношениях от угрозы силой или ее применения против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства, и каждое государство имеет право на индивидуальную или коллективную самооборону в случае вооруженного нападения на члена ООН.

Сама Российская Федерация после распада СССР неоднократно признавала существующие границы независимой Украины. В частности, это задокументировано:

Соглашением «О создании Содружества Независимых Государств» от 8 декабря 1991;

Алма-Атинской декларацией «О целях и принципах СНГ, его основах» от 21 декабря 1991 года;

Будапештским меморандумом «О гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия» от 5 декабря 1994 года;

Договором о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией от 31 мая 1997 года, зарегистрированным в Секретариате ООН.

А что касается ныне оккупированных россиянами частей Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей, которые, по мнению некоторых американских политиков, к Украине присоединил Хрущев, это тоже неправда. Ведь в 1953 году, когда, собственно, Хрущев и пришел к власти, эти территории уже принадлежали УССР. А современная Российская Федерация территориально является правопреемником РСФСР, а не СССР и УССР, и не имеет ни моральных, нет юридические права на наши земли.

И понятно, почему россияне в феврале-марте 2022 года бросили много сил именно на захват Запорожья и Херсонщины. Из-за того, что материковая часть РФ не граничит с Крымом и держать полуостров без сухопутного коридора она была не способна. А всевозможные рассказы по поводу угрозы со стороны НАТО, спасения русскоязычных жителей Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины – откровенная ложь, небылицы и инсинуации со стороны россиян, которыми они оправдывают свою коварную и кровавую войну против народа Украины. И потакать стране-агрессору в этом, в нарушение Устава ООН и других международно-правовых актов, нельзя и очень опасно для мира на европейском континенте. Пример такого поведения уже был в 1938 году в Мюнхене, что привело к самой кровавой в истории человечества Второй мировой войне и миллионам человеческих жертв. Россияне, как сами признаются, могут это повторить. Но их можно остановить силой оружия и дипломатии.

Вячеслав ДИОРДИЕВ