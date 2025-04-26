Возложение цветов в Одессе
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Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

«26 апреля 1986 года произошла величайшая техногенная катастрофа ХХ века – авария на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС. Трагедия Чернобыля стала черным пятном на нашей голубой планете. Эта беда навсегда останется в памяти людей, как предостережение того, что научно-технический прогресс может приносить горькие плоды», – напоминают одесситам в мэрии города.

В Одессе почтили память чернобыльцев

В мероприятии приняли участие семьи ликвидаторов, представители власти и общественности города.

Одесса почтила память героев-чернобыльцев в годовщину катастрофы

Также в этот день в храмах Одессы в этот день совершили молебны за умершими и погибшими участниками ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

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Фото пресс-службы Одесского горсовета

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