«Сегодня — 108 годовщина создания Украинской Центральной Рады»

Первый состав Центральной Рады насчитывал 94 члена. Среди них — не только известные общественные деятели, но и писатели Николай Вороной, Любовь Яновская, Людмила Старицкая-Черняховская, литературовед Сергей Ефремов, историк Николай Василенко, пионер украинского женского движения София Русова, протоиерей Нестор Шараевский, два священника, несколько военных.

Возглавил Центральную Раду историк и общественный деятель Михаил Грушевский.

Сначала Рада выступала за автономию Украины в составе Российской республики, однако после обострения политической ситуации и большевистского переворота взяла курс на полную независимость.

В течение 1917–1918 годов Центральная Рада приняла четыре Универсала, которые определили политический статус Украины. 22 января 1918 года Третий Универсал провозгласил Украинскую Народную Республику, а Четвертый – полную независимость УНР.

Из-за военного давления большевиков и внутренних трудностей Центральная Рада потеряла влияние и была распущена в апреле 1918 года после прихода к власти гетмана Павла Скоропадского.

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Однако сыграла выдающуюся роль: провозгласила создание Украинской Народной Республики, выбрала трезубец в качестве герба, а цветами государственного флага — желтый и голубой. Приняла «Закон о выпуске украинских денег». Утвердила закон о гражданстве. Назначила правительство независимой Украины. Определила административно-территориальное деление Украины. Наконец, приняла в трех чтениях Конституцию УНР.

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