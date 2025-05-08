Полиция Одесской области напоминает: в дни повышенной напряжённости важно сохранять спокойствие, быть бдительными и заботиться о безопасности — своей и окружающих.

Граждан просят обязательно реагировать на сигналы воздушной тревоги и направляться в укрытие. Также важно помнить о действующих запретах, предусмотренных украинским законодательством. В частности, речь идёт об ответственности за:

пропаганду символики коммунистических, нацистских или российских имперских режимов;

изготовление или ношение георгиевской ленты;

коллаборационную деятельность;

оправдание или отрицание российской агрессии против Украины.

Отдельно правоохранители напоминают о запрете на использование фейерверков и петард, ношение оружия без разрешения, употребление алкоголя в общественных местах, а также пребывание на улицах ночью — с 00:00 до 05:00 — без уважительной причины, за исключением случаев, связанных с воздушной тревогой.

Во время действия военного положения граждане Украины всегда должны иметь при себе удостоверение личности.

Полиция призывает всех жителей и гостей региона действовать ответственно, уважать память погибших и не допускать нарушений общественного порядка. В случае выявления правонарушений или подозрительных действий — звоните на 102 или обращайтесь к патрульным.

Ранее мы сообщали, что в годовщину трагических событий 2 мая 2014 года на Куликовом поле мужчина с ножом напал на полицейского.

Также «Одесская жизнь» сообщала, что школьники Черноморска 9 мая будут учиться дистанционно.