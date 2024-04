Музыкальные хиты и юмористическая астрология: топ-5 событий, которые стоит посетить в Одессе 13-14 апреля

А для более старшего поколения, которое ностальгирует по молодости и временам, когда она была «той самой Одессой» предлагаем спектакль по рассказам Юлии Вербы «Молдаванское породистое».

Бесплатные, но не менее интересные события ищите здесь

13 апреля, 18:00 — Спектакль «Молдаванская порода»

Яркий спектакль от театра «Lady Forever». Если Вы часто слышите утверждение, что Одесса уже не та, а лучшие ее представители уже не здесь — не верьте. Талантливая писательница и драматург Юлия Верба погрузила нас в атмосферу детства, солнечной, одной такой в мире теплой Одессы, а актрисы Lady Forever Club вдохновились вынести (или занести) эти яркие, живые, колоритные образы на сцену! Добро пожаловать в ту самую Одессу!



13 апреля, 18:30 — Концерт в поддержку ВСУ «Дети инженеров»

Уже этой весной 4 благотворительных концерта группы дети инженеров. Сердце согревается, потому что анонсируем такие события! Дети инженеров, цветы интерьеров, наследники изобретателей…

Можно продолжать поиски синонимов, чтобы описать эту группу, но какой в том смысл, если вы хорошо понимаете о ком речь. Как их не назови, это или одна из ваших самых любимых групп, или группа, о которой вы стопроцентно слышали и которая вам точно понравится.



14 апреля, 18:30 — Концерт Grandma’s Smuzi

Первый концертный тур мощной рок-банды Grandma’s Smuzi, которая способна разносить «огонь по венам» с первых аккордов! Это — непревзойденная возможность услышать легендарные мировые хиты на украинском языке от группы, которая разрывает YouTube каждой работой!

Качественный уникальный европейский драйвовый звук и брутальный вокал в сочетании с сильной бескомпромиссной лирикой не оставит равнодушным никого! Взрывной смузи из лучших песен Metallica, System of a Down, Linkin Park, Rammstein, Disturbed, Red Hot Chilli Peppers, Five Finger Death Punch и других ждет вас!



14 апреля, 18:30 — Астро ШОУ — Водолеям старт

Юмористическая импровизация астролога с комиком.

Астролог Оля Поддубная и стендап-комик Бодя Богаченко делают разборы натальных карт гостей шоу! Самые смелые могут назвать свою дату, время и место рождения и получить свой астрологический разбор: где твои деньги, кто тебе подходит в отношениях и даже какой ты любишь секс…

Решитесь стать героем нашего шоу? Будьте готовы к прямоте и откровенности, церемониться в нес не принято!



14 апреля, 18:30 — Концерт «Epolets»

С 2011 года Epolets дали несколько сотен концертов в Украине и Грузии, Чехии, Молдове, Польше, Беларуси. Их признали одной из самых фестивальных украинских групп. Сейчас ребята презентуют новый альбом «Темная вода».

Новый альбом, новый звук, новая программа, новое шоу! А свой тур, в рамках которого они выступают в Одессе они назвали «Тур на дроны».