Новости Одессы и Одесской области

Музыкальные хиты и юмористическая астрология: топ-5 событий, которые стоит посетить в Одессе 13-14 апреля

Музыкальные хиты и юмористическая астрология: топ-5 событий, которые стоит посетить в Одессе 13-14 апреля

Большинство концертов, которые состоятся в эти выходные в Одессе призваны собрать средства на дроны и другие нужды ВСУ. Итак, если вы планировали задонатить на этой неделе — можете совместить это с походом на концерт в субботу или воскресенье.

А для более старшего поколения, которое ностальгирует по молодости и временам, когда она была «той самой Одессой» предлагаем спектакль по рассказам Юлии Вербы «Молдаванское породистое».

Бесплатные, но не менее интересные события ищите здесь

13 апреля, 18:00 — Спектакль «Молдаванская порода» 

Яркий спектакль от театра «Lady Forever». Если Вы часто слышите утверждение, что Одесса уже не та, а лучшие ее представители уже не здесь — не верьте. Талантливая писательница и драматург Юлия Верба погрузила нас в атмосферу детства, солнечной, одной такой в мире теплой Одессы, а актрисы Lady Forever Club вдохновились вынести (или занести) эти яркие, живые, колоритные образы на сцену! Добро пожаловать в ту самую Одессу!

13 апреля, 18:30 — Концерт в поддержку ВСУ «Дети инженеров» 

Уже этой весной 4 благотворительных концерта группы дети инженеров. Сердце согревается, потому что анонсируем такие события! Дети инженеров, цветы интерьеров, наследники изобретателей…

Можно продолжать поиски синонимов, чтобы описать эту группу, но какой в том смысл, если вы хорошо понимаете о ком речь. Как их не назови, это или одна из ваших самых любимых групп, или группа, о которой вы стопроцентно слышали и которая вам точно понравится.

14 апреля, 18:30 — Концерт Grandma’s Smuzi

Первый концертный тур мощной рок-банды Grandma’s Smuzi, которая способна разносить «огонь по венам» с первых аккордов! Это — непревзойденная возможность услышать легендарные мировые хиты на украинском языке от группы, которая разрывает YouTube каждой работой!

Качественный уникальный европейский драйвовый звук и брутальный вокал в сочетании с сильной бескомпромиссной лирикой не оставит равнодушным никого! Взрывной смузи из лучших песен Metallica, System of a Down, Linkin Park, Rammstein, Disturbed, Red Hot Chilli Peppers, Five Finger Death Punch и других ждет вас!

14 апреля, 18:30 — Астро ШОУ — Водолеям старт 

Юмористическая импровизация астролога с комиком.

Астролог Оля Поддубная и стендап-комик Бодя Богаченко делают разборы натальных карт гостей шоу! Самые смелые могут назвать свою дату, время и место рождения и получить свой астрологический разбор: где твои деньги, кто тебе подходит в отношениях и даже какой ты любишь секс…

Решитесь стать героем нашего шоу? Будьте готовы к прямоте и откровенности, церемониться в нес не принято!

14 апреля, 18:30 — Концерт «Epolets»

С 2011 года Epolets дали несколько сотен концертов в Украине и Грузии, Чехии, Молдове, Польше, Беларуси. Их признали одной из самых фестивальных украинских групп. Сейчас ребята презентуют новый альбом «Темная вода».

Новый альбом, новый звук, новая программа, новое шоу! А свой тур, в рамках которого они выступают в Одессе они назвали «Тур на дроны».

 

Фото аватара
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua