Музичні хіти та гумористична астрологія: топ-5 подій, які варто відвідати в Одесі 13-14 квітня

А для більш старшого покоління, яке ностальгує за молодістю та часами, коли вона була “тією самою Одесою” пропонуємо виставу за оповіданнями Юлії Верби “Молдаванське поріддя”.

Безкоштовні, але не менш цікаві події шукайте тут

13 квітня, 18:00 – Вистава “Молдаванське поріддя”

Яскрава вистава від театру “Lady Forever”. Якщо Ви часто чуєте твердження, що Одеса вже не та, а найкращі її представники вже не тут – не вірте. Талановита письменниця та драматург Юлія Верба занурила нас в атмосферу дитинства, сонячної, однієї такої у світі теплої Одеси, а актриси Lady Forever Club надихнулися винести (або занести) ці яскраві, живі, колоритні образи на сцену! Ласкаво просимо до тієї самої Одеси!





13 квітня, 18:30 – Концерт на підтримку ЗСУ “Діти інженерів”

Вже цієї весни 4 благодійні концерти гурту діти інженерів. Серце зігрівається, бо анонсуємо такі події! Діти інженерів, квіти інтер’єрів, спадкоємці винахідників…

Можна продовжувати пошуки синонімів, аби описати цей гурт, але який в тому сенс, якщо ви гарно розумієте про кого мова. Як їх не назви, це або один з ваших найулюбленіших гуртів, або гурт, про який ви стовідсотково чули та який вам точно сподобається.





14 квітня, 18:30 – Концерт Grandma’s Smuzi

Перший концертний тур потужної рок-банди Grandma’s Smuzі, яка здатна розносити “вогонь по венах” з перших акордів! Це – неперевершена можливість почути легендарні світові хіти українською мовою від гурту, який розриває YouTube кожною роботою!

Якісний yнікальний європейський драйовий звук та брутальний вокал у поєднанні з сильною безкомпромісною лірикою не залишить байдужим нікого! Вибуховий смузі з кращих пісень Metallica, System of a Down, Linkin Park, Rammstein, Disturbed, Red Hot Chilli Peppers, Five Finger Death Punch та інших чекає на вас!





14 Квітня, 18:30 – Астро ШОУ – Водоліям старт

Гумористична імпровізація астролога з коміком.

Астрологиня Оля Піддубна та стендап-комік Бодя Богаченко роблять розбори натальних карт гостей шоу! Найсміливіші можуть назвати свою дату, час та місце народження й отримати свій астрологічний розбір: де твої гроші, хто тобі підходить у стосунках та, навіть, який ти полюбляєш секс…

Наважитесь стати героєм нашого шоу? Будьте готові до прямоти та відвертості, церемонитись в нес не прийнято!





14 квітня, 18:30 – Концерт “Epolets”

З 2011 року Epolets дали кілька сотень концертів в Україні і Грузії, Чехії, Молдові, Польщі, Білорусі. Їх визнали однією з найбільш фестивальних українських груп. Зараз хлопці презентують новий альбом «Темна вода».

Новий альбом, новий звук, нова програма, нове шоу! А свій тур, в рамках якого вони виступають в Одесі вони назвали “Тур на дрони”.