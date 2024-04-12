Афиша Одессы на 12-14 апреля: бесплатные выставки, концерты, спектакли

Пятница в Одессе снова объявлена днем траура по одесситам, которые погибли во время российской атаки. Поэтому в городе отменены все развлекательные события. События, которые мы подобрали для вас — не развлекательные. Это открытие выставки, встречи с молодыми литераторами, вечер памяти выдающегося одессита и дискуссия о деколонизации в искусстве.
В субботу и воскресенье также обратите внимание на выставки, презентацию краеведческой книги. А ближе к вечеру, когда уже спадет почти летняя жара предлагаем посетить парк Марка Твена на благотворительный фестиваль-ярмарку. В воскресенье в одесских книжных магазинах также состоится две книжные презентации.
Что: Украинский разговорный клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 12 апреля, 13:30
Что: Открытие выставки: «Всю ночь просидел на стульчике (382 раза, может больше)»
Где: Софиевская, 5-а, Художественный музей
Когда: 12 апреля, 15:00
Что: Стихи одной улицы
Где: Преображенская, 35, Б-ка Багрицкого
Когда: 12 апреля, 16:00
Что: Вечер памяти Бориса Литвака
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 12 апреля, 16:00
Что: Деколонизация в искусстве и культуре
Где: Греческая, 1-а, America House Odessa
Когда: 12 апреля, 18:30
Что: Презентация книги «Курсаки, или Место, которого нет на карте»
Где: Пастера, 13, Национальная библиотека
Когда: 13 апреля, 11:00
Что: Презентация книги Евгении Геновой «Крымскотатарские семьи»
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 13 апреля, 14:00
Что: Выступление Плейбек театра
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 13 апреля, 15:00
Что: Благотворительная пасхальная выставка-ярмарка
Где: Парк Марка Твена Твена
Когда: 13 апреля, 16:00
Что: Открытие выставки «TERRA SILENTIUM» Сергея Ильина
Где: Пушкинская, 9, 16:00
Когда: 13 апреля, 16:00
Что: Презентация детской книги о йоге «Ом и дзень»!
Где: Екатерининская, 67, Универсальный читальный зал
Когда: 14 апреля, 11:00
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Что: Презентация книги «Белые кролики» Сони Капинус
Где: Дерибасовская, 8, книжный магазин «Маша и Яша»
Когда: 14 апреля, 17:00