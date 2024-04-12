Афиша Одессы на 12-14 апреля: бесплатные выставки, концерты, спектакли

В субботу и воскресенье также обратите внимание на выставки, презентацию краеведческой книги. А ближе к вечеру, когда уже спадет почти летняя жара предлагаем посетить парк Марка Твена на благотворительный фестиваль-ярмарку. В воскресенье в одесских книжных магазинах также состоится две книжные презентации.

Что: Украинский разговорный клуб

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 12 апреля, 13:30



Что: Открытие выставки: «Всю ночь просидел на стульчике (382 раза, может больше)»

Где: Софиевская, 5-а, Художественный музей

Когда: 12 апреля, 15:00



Что: Стихи одной улицы

Где: Преображенская, 35, Б-ка Багрицкого

Когда: 12 апреля, 16:00



Что: Вечер памяти Бориса Литвака

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 12 апреля, 16:00



Что: Деколонизация в искусстве и культуре

Где: Греческая, 1-а, America House Odessa

Когда: 12 апреля, 18:30



Что: Презентация книги «Курсаки, или Место, которого нет на карте»

Где: Пастера, 13, Национальная библиотека

Когда: 13 апреля, 11:00



Что: Презентация книги Евгении Геновой «Крымскотатарские семьи»

Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского

Когда: 13 апреля, 14:00



Что: Выступление Плейбек театра

Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского

Когда: 13 апреля, 15:00



Что: Благотворительная пасхальная выставка-ярмарка

Где: Парк Марка Твена Твена

Когда: 13 апреля, 16:00



Что: Открытие выставки «TERRA SILENTIUM» Сергея Ильина

Где: Пушкинская, 9, 16:00

Когда: 13 апреля, 16:00



Что: Презентация детской книги о йоге «Ом и дзень»!

Где: Екатерининская, 67, Универсальный читальный зал

Когда: 14 апреля, 11:00

Регистрация 095 690 44 36



Что: Презентация книги «Белые кролики» Сони Капинус

Где: Дерибасовская, 8, книжный магазин «Маша и Яша»

Когда: 14 апреля, 17:00

