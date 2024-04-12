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Возросло количество жертв ракетного обстрела по Одесской области 10 апреля

Возросло количество жертв ракетного обстрела по Одесской области 10 апреля

Еще один пострадавший в результате удара оккупантов по Одесской области 10 апреля скончался в больнице сегодня, 12 апреля. Таким образом число жертв достигло шести человек.

Как сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, в больнице скончался 56-летний мужчина, получивший тяжелые ранения.

Напомним, вечером 10 апреля в Одессе прогремели несколько мощных взрывов – враг в очередной раз за день атаковал Одесский район баллистическими ракетами.

В результате была повреждена транспортная инфраструктура и находящиеся рядом грузовики. Погибли 4 человека, в том числе 10-летняя девочка. Еще 14 человек получили ранения. Все погибшие и пострадавшие – мирные граждане, которые вечером возвращались домой с работы пешком или на авто и попали под вражеский обстрел.

Также сообщалось, что во время повторного удара по Одесской области вечером 10 апреля погиб боевой медик Роман Юхневич, который оказывал помощь пострадавшим.

Сегодня в Одессе и области объявлен траур.

На фото — последствия вражеского обстрела 10 апреля

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Редакция ПРОФИЛЬ
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