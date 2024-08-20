НМТ-2024: школьники Одесской области показали впечатляющие результаты

Об этом сообщил директор департамента образования и науки Одесской ОГА Александр Лончак.

Во время основной сессии НМТ-2024 в Одесской области приняли участие почти 17 тысяч участников. Максимальные 200 баллов сразу по трем предметам получили:

Игорь Дарманян из КУ «Ришельевский научный лицей» — по истории Украины, украинскому языку и математике;

из КУ «Ришельевский научный лицей» — по истории Украины, украинскому языку и математике; Янина Филлер из Одесского лицея №2 — по истории, украинскому языку и математике.

Еще 17 выпускников Одесской области получили максимальные баллы по двум предметам. Среди них:

Михаил Аксененко , Одесский лицей «Приморский»;

, Одесский лицей «Приморский»; Дмитрий Антонов , «Ришельевский научный лицей»;

, «Ришельевский научный лицей»; Андрей Говоров , Одесский лицей №117;

, Одесский лицей №117; Ксения Горобец , Одесский лицей №22;

, Одесский лицей №22; Мария Димова , Одесский лицей №117;

, Одесский лицей №117; Иван Дутов , Великодальницкий лицей №1;

, Великодальницкий лицей №1; Денис Жуха , Одесский лицей №2;

, Одесский лицей №2; Юлия Кривко , Балтский педагогический профессиональный колледж;

, Балтский педагогический профессиональный колледж; Александр Кужильный , Измаильский лицей №1;

, Измаильский лицей №1; Роман Лабушняк-Готка , Балтский лицей №2;

, Балтский лицей №2; София Лебеденко , «Ришельевский научный лицей»;

, «Ришельевский научный лицей»; Ярослав Мороз , Гольмянський лицей;

, Гольмянський лицей; Екатерина Онищенко , Одесский лицей №31;

, Одесский лицей №31; Александра Павлыга , выпускница прошлых лет;

, выпускница прошлых лет; Максим Полишко , Одесский лицей «Фонтанский»;

, Одесский лицей «Фонтанский»; Иван Савченко, Одесский лицей №35;

Одесский лицей №35; Даниил Чебоненко, Одесский лицей №35.

Еще 184 участника тестирования достигли максимальных 200 баллов по одному предмету, что также является значительным достижением.

Александр Лончак выразил благодарность учителям и родителям, которые поддерживали выпускников на их пути к этим успехам: