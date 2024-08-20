НМТ-2024: школьники Одесской области показали впечатляющие результаты

Во время основной сессии НМТ-2024 двое выпускников школ Одесской области набрали по 200 баллов сразу по трем предметам.
Об этом сообщил директор департамента образования и науки Одесской ОГА Александр Лончак.
Во время основной сессии НМТ-2024 в Одесской области приняли участие почти 17 тысяч участников. Максимальные 200 баллов сразу по трем предметам получили:
- Игорь Дарманян из КУ «Ришельевский научный лицей» — по истории Украины, украинскому языку и математике;
- Янина Филлер из Одесского лицея №2 — по истории, украинскому языку и математике.
Еще 17 выпускников Одесской области получили максимальные баллы по двум предметам. Среди них:
- Михаил Аксененко, Одесский лицей «Приморский»;
- Дмитрий Антонов, «Ришельевский научный лицей»;
- Андрей Говоров, Одесский лицей №117;
- Ксения Горобец, Одесский лицей №22;
- Мария Димова, Одесский лицей №117;
- Иван Дутов, Великодальницкий лицей №1;
- Денис Жуха, Одесский лицей №2;
- Юлия Кривко, Балтский педагогический профессиональный колледж;
- Александр Кужильный, Измаильский лицей №1;
- Роман Лабушняк-Готка, Балтский лицей №2;
- София Лебеденко, «Ришельевский научный лицей»;
- Ярослав Мороз, Гольмянський лицей;
- Екатерина Онищенко, Одесский лицей №31;
- Александра Павлыга, выпускница прошлых лет;
- Максим Полишко, Одесский лицей «Фонтанский»;
- Иван Савченко, Одесский лицей №35;
- Даниил Чебоненко, Одесский лицей №35.
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Еще 184 участника тестирования достигли максимальных 200 баллов по одному предмету, что также является значительным достижением.
Александр Лончак выразил благодарность учителям и родителям, которые поддерживали выпускников на их пути к этим успехам:
Мои самые теплые поздравления тем, кто, несмотря на вызовы ковидного карантина, войны, блэкаутов, тревог и угроз, настойчиво получал знания и в конце концов реализовал свою заветную мечту о максимальных «200»!