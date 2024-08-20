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НМТ-2024: школьники Одесской области показали впечатляющие результаты

НМТ-2024: школьники Одесской области показали впечатляющие результаты

Во время основной сессии НМТ-2024 двое выпускников школ Одесской области набрали по 200 баллов сразу по трем предметам.

Об этом сообщил директор департамента образования и науки Одесской ОГА Александр Лончак.

Во время основной сессии НМТ-2024 в Одесской области приняли участие почти 17 тысяч участников. Максимальные 200 баллов сразу по трем предметам получили:

  • Игорь Дарманян из КУ «Ришельевский научный лицей» — по истории Украины, украинскому языку и математике;
  • Янина Филлер из Одесского лицея №2 — по истории, украинскому языку и математике.

Еще 17 выпускников Одесской области получили максимальные баллы по двум предметам. Среди них:

  • Михаил Аксененко, Одесский лицей «Приморский»;
  • Дмитрий Антонов, «Ришельевский научный лицей»;
  • Андрей Говоров, Одесский лицей №117;
  • Ксения Горобец, Одесский лицей №22;
  • Мария Димова, Одесский лицей №117;
  • Иван Дутов, Великодальницкий лицей №1;
  • Денис Жуха, Одесский лицей №2;
  • Юлия Кривко, Балтский педагогический профессиональный колледж;
  • Александр Кужильный, Измаильский лицей №1;
  • Роман Лабушняк-Готка, Балтский лицей №2;
  • София Лебеденко, «Ришельевский научный лицей»;
  • Ярослав Мороз, Гольмянський лицей;
  • Екатерина Онищенко, Одесский лицей №31;
  • Александра Павлыга, выпускница прошлых лет;
  • Максим Полишко, Одесский лицей «Фонтанский»;
  • Иван Савченко, Одесский лицей №35;
  • Даниил Чебоненко, Одесский лицей №35.

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Еще 184 участника тестирования достигли максимальных 200 баллов по одному предмету, что также является значительным достижением.

Александр Лончак выразил благодарность учителям и родителям, которые поддерживали выпускников на их пути к этим успехам:

Мои самые теплые поздравления тем, кто, несмотря на вызовы ковидного карантина, войны, блэкаутов, тревог и угроз, настойчиво получал знания и в конце концов реализовал свою заветную мечту о максимальных «200»!

 

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