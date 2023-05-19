Новости Одессы и Одесской области

Пляжный сезон в Одессе может состояться: названы условия

Пляжный сезон в Одессе может состояться: названы условия

Одесские власти получили рекомендации от военных, каким образом нужно организовать безопасный пляжный сезон. 

Военные смягчились и пошли навстречу одесситам и гостям города. Если раннее они категорически отрицали возможность пляжного отдыха, то сейчас готовы идти на компромиссы, если будет соблюдена безопасность отдыхающих.

В первую очередь, как сообщает руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк, речь идет о массовых скоплениях людей и создании безопасных зон и укрытий от мин и ракетных атак.

По словам Натальи Гуменюк, альтернативные места для отдыха можно создавать только с учетом рекомендаций безопасности.

Силы обороны назвали свои условия, при которых часть одесских пляжей может быть открыта:

  • Местные власти должны будут обеспечивать контроль соблюдения установленных правил. К контролю за ситуацией также могут привлекать правоохранителей.
  • Необходимо обеспечить безопасность купания. Речь идет о возможности столкновения с морскими минами.
  • Также на пляжах не должно быть больших скоплений людей, чтобы у отдыхающих была возможность спрятаться в безопасных укрытиях на случай экстренной эвакуации.

Военные еще раз напомнили, что море остается заминированным. Также россияне могут наносить ракетные удары, которые часто приходятся в рекреационную зону Одесской области.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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