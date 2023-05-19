Пляжный сезон в Одессе может состояться: названы условия

Одесские власти получили рекомендации от военных, каким образом нужно организовать безопасный пляжный сезон.
Военные смягчились и пошли навстречу одесситам и гостям города. Если раннее они категорически отрицали возможность пляжного отдыха, то сейчас готовы идти на компромиссы, если будет соблюдена безопасность отдыхающих.
В первую очередь, как сообщает руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк, речь идет о массовых скоплениях людей и создании безопасных зон и укрытий от мин и ракетных атак.
По словам Натальи Гуменюк, альтернативные места для отдыха можно создавать только с учетом рекомендаций безопасности.
Силы обороны назвали свои условия, при которых часть одесских пляжей может быть открыта:
- Местные власти должны будут обеспечивать контроль соблюдения установленных правил. К контролю за ситуацией также могут привлекать правоохранителей.
- Необходимо обеспечить безопасность купания. Речь идет о возможности столкновения с морскими минами.
- Также на пляжах не должно быть больших скоплений людей, чтобы у отдыхающих была возможность спрятаться в безопасных укрытиях на случай экстренной эвакуации.
Военные еще раз напомнили, что море остается заминированным. Также россияне могут наносить ракетные удары, которые часто приходятся в рекреационную зону Одесской области.
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