Пляжный сезон в Одессе может состояться: названы условия

Военные смягчились и пошли навстречу одесситам и гостям города. Если раннее они категорически отрицали возможность пляжного отдыха, то сейчас готовы идти на компромиссы, если будет соблюдена безопасность отдыхающих.

В первую очередь, как сообщает руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк, речь идет о массовых скоплениях людей и создании безопасных зон и укрытий от мин и ракетных атак.

По словам Натальи Гуменюк, альтернативные места для отдыха можно создавать только с учетом рекомендаций безопасности.

Силы обороны назвали свои условия, при которых часть одесских пляжей может быть открыта:

Местные власти должны будут обеспечивать контроль соблюдения установленных правил. К контролю за ситуацией также могут привлекать правоохранителей.

Необходимо обеспечить безопасность купания. Речь идет о возможности столкновения с морскими минами.

Также на пляжах не должно быть больших скоплений людей, чтобы у отдыхающих была возможность спрятаться в безопасных укрытиях на случай экстренной эвакуации.

Военные еще раз напомнили, что море остается заминированным. Также россияне могут наносить ракетные удары, которые часто приходятся в рекреационную зону Одесской области.

Читайте также: