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Одесский университет оказался в пятерке лучших

Одесский университет оказался в пятерке лучших

В топ-5 лучших вузов Украины попал Одесский национальный университет им И. И. Мечникова. Рейтинг составил государственный ресурс «Освіта.ua».

Информационный образовательный ресурс «Освіта.ua» представил список классических университетов Украины, которые заняли наивысшие места в консолидированном рейтинге заведений высшего образования Украины 2022 года.

Лучшим учебным заведением Южного региона признан Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова, при этом заняв 5-ое место в рейтинге лучших классических ВУЗов Украины.

В западном регионе лучшим стал Львовский национальный университет имени Франко. В северном – Сумской государственный университет. Харьковский национальный университет имени Каразина стал лучшим в восточном регионе. В центральном – Донецкий национальный университет имени Стуса, который сейчас функционирует в Виннице.

Рейтинг сформирован на основе национальных рейтингов учебных заведений Украины: «Топ-200 Украина», «Scopus» и «Бал ВНО на контракт», каждый из которых использует различные критерии оценки.

Ранее ОНУ им. Мечникова попал в ТОП-5 самых влиятельных вузов Украины.

Также мы писали, что корпуса ОНУ им.Мечникова разваливаются прямо на глазах.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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