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Журналистка “Одесской жизни” заменит сбежавшего депутата в важной комиссии

Журналистка “Одесской жизни” заменит сбежавшего депутата в важной комиссии

30 января изменился состав топонимической комиссии Одесского городского совета. Так, в нее ввели журналистку “Одесской Жизни” Юлия Сущенко, зато исключили сбежавшего из страны пророссийского депутата горсовета Виталия Саутенкова.

Об стало известно из результатов заседания исполкома Одесского горсовете 30 января 2023 года.

Всего из 30 членов комиссии сменились девять. Так, в комиссии больше не участвуют:

  • любитель россии и беглец Виталий Саутенкова;
  • еще один любитель путинской россии Богдан Гиганов;
  • тележурналист Феликс Кохрихт;
  • учений секретарь Одесского литературного музея Елена Каракина;
  • начальник расформированного Управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского городского совета Мещеряков Владимир;
  • а также еще несколько чиновников горсовета.
сайтенков с плакатом - я говорю на русском

Виталий Саутенков был ярым сторонником «русского мира» в Одессе. Сбежал из страны после российского полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года

На смену им пришли:

  • журналистка “Одесской Жизни” Юлия Сущенко;
  • краевед и экскурсовод Андрей Дембицкий;
  • историк из ОНУ им. Мечникова Олег Луговой;
  • музеевед, председатель правления Благотворительного фонда «МУЗЕУМ»;
  • член международной профессиональной организации ИСОМ (UNESCO) Остапова Светлана;
  • представитель Литературного музея Светлана Заярная;
  • и. о. директора Департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Липтуга Иван
  • и еще несколько чиновников Одесского горсовета.
журналистка Одесской Жизни Юлия Сущенко

Юлия Сущенко — сотрудница «Одесской Жизни», организатор культурных проектов и кулинарный блогер.

В руководстве комиссии место Татьяны Марковой, которая раньше возглавляла ликвидированный Департамент культуры и туризма горсовет, занял вице-мэр Олег Брындак.

Историко-топонимическая комиссия занимается рассмотрением заявок на наименование, переименование объектов городской окружающей среды (улиц, проспектов, переулков, площадей, мостов, улиц , парков, скверов) и установку памятников на территории города (а теперь и демонтаж).

Сейчас, когда в Одессе активно избавляются от следов имперского, коммунистического и колониального прошлого, которыми просто переполнена городская среда Одессы, деятельность комиссии особенно важна, а участие в ней – большая ответственность.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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