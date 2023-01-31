Как ветераны Балтской ОТГ помогают украинским воинам

Они принадлежат к старшему поколению, сплоченному в общественную организацию. Среди них – ветераны-фронтовики, участники Второй мировой, дети войны, вдовы ветеранов-фронтовиков, ветераны труда.

Когда на Балтщине была объявлена долговременная благотворительная акция «Балтская община – верим в ВСУ», все эти люди активно присоединились к участию в ней. И хотя они не имеют огромного финансового состояния, но имеют щедрые сердца.

Более 300 дней идет храброе сопротивление Украины в российско-украинской войне. Украинские воины мужественно отстаивают нашу свободу на фронте, а весь тыл превратился в фронт обеспечения Победы. К благотворительной акции, объявленной на Балтщине, подключились все: от самых молодых – до седовласых людей, – рассказывает председатель общественной ветеранской организации Мария Меланич.

Ветераны для ВСУ плетут, пекут и готовят

Ветераны города и каждого села Балтской ОТГ вместе с жителями общин не остались в стороне, ведь и на их судьбы, и на судьбы их родителей и дедов выпало немало из-за захватнических амбиций фашистской Германии, а теперь и россии.

Поэтому пожилые люди, вместе со всем миром, стремятся обеспечить защитников Украины продуктами питания. Следовательно, делают заготовки мясных, рыбных, грибных консервов. А еще в домашних печах выпекают вкусные хлеба, булочки, пироги, печенье.

— Пусть ножки наших солдат почувствуют тепло материнских рук, — говорят мастерицы.

Также ветеранам по силам плетение маскировочных сеток, изготовление окопных свечей. И все это они делают с любовью к нашим защитникам и с благодарностью им за мужество, вкладывая тепло души.

Благотворительная акция «Балтская община – верим в ВСУ»

Когда в Балтском обществе была объявлена благотворительная акция «Балтская община – верим в ВСУ», ветераны начали сбор средств в общий ящик – по желанию и кто сколько сможет дать на благородное дело.

Был избран организационный комитет, который принимает средства от председателей сельских ветеранских организаций — они являются организаторами сбора средств от ветеранов и членов их семей. Ящик полнился быстро. На 8 декабря — ко Дню волонтера и Дню Вооруженных сил Украины — было собрано 70600 гривен. На закупку всего необходимого для одной из воинских частей в Херсонском направлении направлено 48815 гривен. На лечение нашего воина из села Бендзари Олега Срочинского перечислено 10 100 гривен, – рассказывает Мария Меланич.

Тогда на фронт передали генератор, бензопилу, аккумулятор, дополнительные батареи для обогрева, газовые баллоны, необходимые устройства и инвентарь.

Получив подарки, бойцы выражали свою благодарность за беспокойство. Вдвое было приятно ветеранам, когда они узнали, что в состав этой воинской части входят и их земляки.

Остаток средств – 11 685 гривен – ветераны планируют направить на запросы воинских частей, где воюют земляки из Балтщины.

Значительный вклад внесли участники волонтерской акции сел Плоске, Барсуки, Чернече, Корытное, Лесничевка, Новополь, Белино, Перейма, Гольма, Немировское и города Балта. Члены ветеранской организации убеждены, что только единство поможет одолеть врага. Каждый на своем месте приближает Победу Украины.

Благотворительная акция продолжается… Присоединяемся!