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1 февраля часть Одессы ждут еще большие отключения света, чем есть

1 февраля часть Одессы ждут еще большие отключения света, чем есть

В ночь с 31 января на 1 февраля и днем 1 февраля в южной (район Таирова) и западной (Черемушки) частях Одессы будут более длительные периоды без света, чем были в последние дни. Причина – ремонт высоковольтной линии.

Об этом сообщили в ДТЭК “Одесские электросети”.

Как рассказали в компании, энергетики в срочном порядке проводят аварийный ремонт высоковольтной линии, которая была сильно повреждена во время последней ракетной атаки россии.

Это необходимо для того, чтобы обеспечить техническую возможность распределения электроэнергии от высоковольтной подстанции до жилых массивов Одессы.

Поэтому ночью 31 января и дня 1 февраля могут быть длительные перерывы в электроснабжении для жителей южной и западной части города.

Это вынужденный шаг. Энергетики будут работать круглосуточно, чтобы завершить ремонтные работы в кратчайшие сроки и вернуть свет в дома одесситов.

В ДТЭК просят отнестись к ситуации с пониманием.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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