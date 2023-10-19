Жителей этого села в Одесской области называют деликатными

В рубрике «Викторина» газеты «Одесская жизнь» №39 за 27 сентября был задан вопрос: «Назовите село в Одесской области, которое по-болгарски звучит как «Баба» и в котором родился известный бессарабский поэт Петр Бурлак-Волканов».

Информация из Википедии

Село Островное (болгарское название Бабата) основано в 1817 г. болгарами-фракийцами, переселенцами из северо-восточной части Болгарии. По непроверенным данным Болгарской энциклопедии, в Островное переселились жители села Караджа и города Провадия Варненского округа. Сегодня оно относится к Суворовской громаде Измаильского района.

А я хочу вам рассказать об особенностях, которые присущи этому небольшому поселению, исходя из своих впечатлений.

Островное на сегодня является самым маленьким по численности населения в громаде (едва доходит до отметки 500). И слово «самое» применимо к этому селу во многих случаях. В возрасте 24 лет селом руководил самый молодой сельский голова на юге Одесской области. В силу того, что людей в селе проживает мало, земли на полагающийся по закону пай выпадает много. Цифры, по вполне понятным причинам, озвучивать не буду.

Сельский музей с виртуальной экскурсией

Не так давно школьный музей села Островное стал первым среди сельских музеев юга Одесской области, по которому, благодаря компьютерным технологиям, можно совершить виртуальную прогулку. Теперь любой пользователь сети Интернет может посетить музей и ознакомиться с экспонатами из любой точки мира.

А музей Островного действительно выделяется богатством экспонатов среди музеев юга области. Это не официальное заявление, а мнение, основанное на моих личных наблюдениях. Здесь хранятся ревизские сказки о первых жителях села и множество предметов быта тех, кто жил во времена его процветания.

Деликатные люди

А еще здесь жили самые богатые и «деликатные» люди – именно так в любом уголке Бессарабии отзывались о выходцах из Островного, подчеркивая их интеллигентность. Объясняется это особое отношение, в первую очередь, отличающимся внешним видом островнянцев: когда в соседних болгарских селах носили повседневную одежду, состоящую из рубахи, домотканых штанов и непременно колпака из овчины, в Островном щеголяли в изящных костюмах-тройках. Ансамбль завершали обязательные шляпа и трость (бастон — болг.), без которых мужчины на люди не появлялись. Степенность, рассудительность и умение хозяйствовать – что, впрочем, присуще всем болгарам – были и остаются важными чертами характера бабовцев.

Бабата даже сегодня

Это село больше знают как Бабата даже сегодня. На Востоке слово «баба» добавляли к имени выдающихся духовных лиц, уважаемых людей как знак признания почтенного титула и заслуг. Так что уроженцы Островного действительно пользовались уважением с незапамятных времен.

А еще в этом селе слагали стихи на родном болгарском языке. Известный бессарабский поэт Петр Бурлак-Волканов прославил малую родину далеко за ее пределами.

Он издал более десятка книг, наиболее известные из которых «Верность», «Монолог земли», «Равноденствие», «Годы», «Старая гора», «Сказки тети Чичели».

В 2003 году указом президента Болгарии за весомый вклад в популяризацию болгарской культуры и просветительскую деятельность Петр Бурлак-Волканов был награжден орденом «Мадарски конник» II степени.

Нельзя не вспомнить и местную церковь, названую в честь Святого великомученика Георгия, и которую, в силу особенностей рельефа, может видеть каждый проезжающий по трассе Одесса — Рени. Построенная в 1890 году, вот уже 133 года под своими сводами она дает утешение, вдохновляет и направляет многие поколения островнянцев.

Сегодня в селе, состоящем из двух улиц, очень много пустующих домов. Здесь слово «самое» применять совсем не хочется. Однако большое здание местной школы вселяет надежду на то, что маленькое, но уютное село сможет вернуться к своему расцвету.

Фото: Дора Дизанова, Анна Митева

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