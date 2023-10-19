Народные избранники проголосовали за запрет московских церквей в Украине

Об этом сообщил в телеграмме народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк.

Поддержали законопроект о запрете церквей московского патриархата 267 нардепов:

175 – от фракции «Слуга народа»,

26 – «Европейская солидарность»,

17 – от «Батькивщины»,

1 – от «Платформа за жизнь и мир»,

8 – «За будущее»,

18 – «Голос»,

12 – «Доверие».

И ни одного голоса не было от депутатской группы «Восстановление Украины».

Инициатором законопроекта была Служба безопасности Украины.

Таким образом, в первом чтении народные депутаты дали старт запрету Украинской православной церкви (до недавнего времени — московского патриархата). Хотя последние открещиваются и настаивают, что связей с россией не имеют.

Споры о запрете УПЦ МП в Украине начались с первых дней полномасштабного вторжения. Ведь РПЦ и его руководитель патриарх Кирилл последовательно поддерживают действия руссийских войск.

Голосование за законопроект тормозила сама Верховная Рада. А спикер Стефанчук заявлял, что документ не наберет необходимое количество парламентских голосов.

В дело вмешался глава СБУ Василий Малюк, который попросил депутатов принять этот закон. Это даст возможность быстро запрещать деятельность церковных общин, в которых обнаружили коллаборантов.

Законопроект должны доработать и хватить ли во втором чтении парламентских голосов, покажет время.

В то же время, на сайте Украинской православной церкви появилась первая реакция. Там уверены, что проголосованный в первом чтении Радой законопроект 8371 – это еще не принятый закон, а проект. Который, к тому же, не соответствует Европейской конвенции по правам человека и Конституции Украины.

В Юридическом отделе УПЦ написали, что этот законопроект не соответствует Конвенции по правам человека и Конституции Украины (ст. 35), поскольку ни один из этих документов не предусматривает возможности запрещения права на свободу вероисповедания.

Ни религиоведческая экспертиза, ни уголовные производства, ни национальная безопасность не являются основанием не только для запрета, но и для ограничения права на свободу вероисповедания, —

отреагировали юристы УПЦ.

Также на законопроект №8371 о запрете московских церквей отреагировали и в Одесской епархии. Там процитировали ст. 35 Конституции Украины о праве на свободу мировоззрения и вероисповедания.

Церковь и религиозные организации в Украине отделены от государства, а школа – от церкви. Никакая религия не может быть признана государством как обязательная, —

говорится в сообщении.

Также сторонники Украинской православной церкви уверены, что принятие этого законопроекта будет свидетельствовать о том, что права и свободы человека, за которые сегодня воюет народ Украины, теряют свой смысл.

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