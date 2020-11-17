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Здоровье сердца под угрозой: что должно насторожить?

Здоровье сердца под угрозой: что должно насторожить?

Обычно заболевания сердечно-сосудистой системы поначалу для человека незаметны. Особенно это касается перикардита – воспаления наружной оболочки сердца. Отчего оно возникает, кому грозит и как лечиться, рассказала врач-кардиолог днепровской горбольницы №9 Лилия Майорова.

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воспаление оболочки сердца перикардит

Воспаление оболочки сердца – что это такое?

Наружная оболочка окружает сердце, удерживая его на месте и помогая функционировать. Ее воспаление – перикардит – бывает острым и хроническим. Преимущественно он возникает не как отдельный недуг, а как следствие других перенесенных заболеваний (от инфекций до травм). Врожденные патологии перикарда встречаются редко.

Болезнь проявляется образованием спаек и/или накоплением жидкости (выпот) в полости перикарда, что затрудняет работу сердца. Мужчины и женщины страдают от него примерно в равной степени.

Почему может развиться перикардит?

Воспаление в перикарде может быть инфекционного и неинфекционного характера. Чаще всего патология развивается как осложнение ревматизма или туберкулеза. Но спровоцировать проблемы с околосердечной сумкой могут также вирусные заболевания (грипп, корь), грибковые поражения, аллергия, пневмония, болезни крови и сердца (инфаркт миокарда, миокардит, эндокардит).

Кроме того, вызвать перикардит могут нарушения обмена веществ (уремия, подагра, почечная недостаточность), опухоли, травмы груди, воздействие токсинов или радиации, длительный прием некоторых лекарств.

Зачастую причина перикардита остается неустановленной. Такая форма заболевания называется идиопатической.

Как проявляется острый и хронический перикардит?

Симптоматика перикардита зависит от его формы и степени воспаления. Наиболее же распространенные симптомы – жжение, тяжесть и постоянная боль в груди (может быть острой или давящей, интенсивной или слабовыраженной, ощущается в области сердца или отдает в шею, лопатку, левое плечо, руку).

В острой форме болевые ощущения обычно усиливаются при глубоком дыхании, кашле, глотании и в положении лежа, а уменьшаются в положении сидя и при наклоне вперед. Кроме того, пациент жалуется на слабость, одышку, головокружение, может повыситься температура тела, возникнуть сухой непродуктивный кашель.

При хронической форме перикардита (если заболевание длится более шести месяцев) симптомы обычно выражены не так ярко и включают в себя давящее ощущение в области сердца, общую слабость, повышенную утомляемость, одышку при физических нагрузках, отечность лица и ног.

Диагностика и лечение воспаления оболочки сердца

Если у вас наблюдаются какие-то из перечисленных признаков, не затягивайте с визитом к семейному врачу или кардиологу. Диагностика острого перикардита при типичных симптомах обычно не представляет трудностей. Но как правило, врач также назначает ряд обследований: анализ крови и мочи, электрокардиограмму, эхокардиограмму, рентген грудной клетки. Иногда может быть назначена компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ) сердца, пункция и биопсия перикарда.

Схема лечения назначается в зависимости от причины заболевания и его клинической формы. Так, при остром или травматическом перикардите больному рекомендован постельный режим, при хроническом – достаточно ограничить физическую активность. В целом терапия включает в себя обезболивающие и противовоспалительные препараты, витаминные комплексы, магний, калий, иногда – антибиотики, глюкокортикоиды, мочегонные и противовирусные средства.

В некоторых случаях (при угрозе осложнений) необходимо хирургическое вмешательство, дренирование перикарда.

При адекватно подобранной терапии прогноз благоприятный, выздоровление наступает в срок от месяца до трех.

Как питаться при перикардите?

При лечении и для профилактики перикардита важно соблюдать диетические рекомендации, ограничить потребление соли. Можно есть нежирное мясо и птицу (говядина, кролик, индейка, курица) в отварном или запеченном виде, вегетарианские супы, зелень, сырые или отварные овощи (но не налегайте на картошку и белокочанную капусту), каши, яйца, нежирную молочку. Полезны также отвар шиповника и тыква.

Профилактика вторичного перикардита

Профилактические меры по возникновения вторичного перикардита заключаются в регулярном обследовании сердца, своевременном лечении инфекционных заболеваний и умеренной физической активности.

Ирина Лебединец

Ранее мы писали, что: В Одессе хотят восстановить кардиологический центр на Лидерсовском бульваре

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