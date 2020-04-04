Могут ли остаться проблемы со здоровьем после коронавируса?

Человечество продолжает борьбу с пандемией Covid-19. Всего в мире количество заболевших перевалило за миллион. Вирус безжалостно уносит тысячи жизней. Но есть и счастливые случаи – люди излечиваются. Причем таких исходов болезни – гораздо больше.

Но появилась еще одна напасть: исследователи обнаружили, что коронавирус грозит новыми негативными последствиями для здоровья человека. «Одесская жизнь» решила выяснить, чего стоит опасаться переболевшим Covid-19.

Легкие

В первую очередь, коронавирус, конечно бьет по дыхательной системе. У некоторых пациентов, переболевших COVID-19, врачи констатировали ослабление функции легких на 20-30% и отдышку.

У ряда пациентов во время компьютерной томографии было обнаружено затемнение в легких, что может свидетельствовать об их повреждении. Это говорит о том, последствия после заболевания могут быть отложенными во времени.

В число опасных последствий перенесенного коронавируса входит фиброз легких. После выздоровления образовавшаяся рубцовая ткань может привести к разрушению части этого органа и затруднить попадание кислорода в кровь. Из-за этого переболевший пациент может ощущать одышку во время физических нагрузок. Фиброз можно отсрочить или вылечить, если пациенту своевременно окажут медицинскую помощь.

Сердце

Также исследователи JAMA Cardiology обнаружили, что коронавирус может негативно повлиять на сердце тех пациентов, которые никогда не имели с ним серьезных проблем.

19,7% из группы 416 инфицированных COVID-19 пациентов получили повреждения сердца.

Врачи утверждают, что COVID-19 связан с высоким воспалительным процессом. Поэтому коронавирус может вызвать воспаление сосудов, миокардит и сердечную аритмию.

Чтобы избежать негативных последствий, врачи советуют стимулировать сердечно-сосудистую систему, например, заниматься плаванием. Это может помочь за определенное время восстановить работу легких и держать в тонусе сердце.

Иммунитет

Но есть и хорошие новости: вероятность повторно заразиться COVID-19 очень низка. Иммунная система человека во время инфицирования все-таки выработала те антитела, которые обезвредили возбудитель болезни и человек после этого получил иммунитет против нового коронавируса.

Это касается также и тех людей, у которых болезнь протекала в легкой форме, с легкими симптомами или даже без них. Несмотря на это, их иммунная система среагировала на вирус и выработала соответствующие антитела. Поэтому новое заражение COVID-19 для людей, которые уже переболели им, считается очень маловероятным, обнадеживают медики.

Фото: life.pravda.com.ua

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