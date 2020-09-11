В Одессе хотят восстановить кардиологический центр на Лидерсовском бульваре

На муниципальной онлайн-платформе «Социально активный гражданин» появилась петиция о восстановлении кардиологического центра, который находился в больнице №3 на Лидерсовском бульваре.

Одесситов призывают поддержать идею восстановления кардиологического центра. Соответствующую петицию на муниципальном сайте «Социально активный гражданин» 9 сентября зарегистрировала депутат Одесского горсовета Ольга Квасницкая.

Много лет медучреждение работало в помещении больницы №3. Здесь лечили острый инфаркт миокарда и реабилитировали пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако в 2019 году горсовет прекратил работу ГКБ №3, объединив её с больницей №5. С средины августа койки центра отдали для пациентов с подозрением на коронавирус.

«Кардиологический центр в Городской клинической больнице № 3 был уникальным на территории Украины. Сегодня он мог бы получать компенсацию на лечение острых случаев инфаркта миокарда от Национальной службы здравоохранения Украины. Тысяча двести пациентов в год — а именно столько одесситов госпитализируют с инфарктом — могли бы получать качественное и доступное лечение и реабилитацию. На сегодняшний день этого не происходит из-за ряда ошибочных решений, принятых городским Департаментом здравоохранения, исполкомом Одесского городского совета и самим Одесским городским советом», – отмечает автор петиции.

Пока требование восстановить центр поддержали всего 13 человек, а нужна тысяча голосов – тогда петицию рассмотрят. На сбор подписей сталось еще три месяца.

Напомним, работники больницы №3 слияние с больницей №5 связывали с возможной застройкой территории кардиостационара. В то же время в мэрии говорили, что больница является монопрофильной и у нее нет необходимого оборудования, а с подобными учреждениями НСЗУ договор для предоставления финансирования заключать не может.

Фото: Думская