В одесском доме-памятнике истории растет незаконная мансарда (фото)

В недавно отремонтированном историческом Воронцовском переулке, в доме №8 (памятник истории местного значения) появилась надстройка. Такая себе мансардочка…

По поводу ее появления на старом трехэтажном здании соседи стараются не высказываться. Один из живущих здесь людей, к примеру, сказал: «Ну и строит себе человек, никому не мешает». Проживающая здесь же женщина по этому поводу возразила: «Ну, это вам не мешает…», но больше ничего добавить в тему не захотела.

Между тем, как выясняется, мансарда здесь растет без разрешительных документов.

Глава Одесского ГАСКа Александр Авдеев на своей странице в Facebook по поводу мансарды высказался так: «Еще одна попытка перестроить памятник без документов».

Как сообщает Авдеев, «два одессита – владельцы одной из квартир и чердака – решили провести здесь строительные работы: построить мансарду вместо чердака». При этом у собственников из разрешительных документов имелись градусловия и ограничения от 2017 года, а также историко-градостроительное обоснование реабилитации квартиры и чердака с их объединением и организацией в чердачном пространстве мансардного этажа.

Но, как подчеркивает глава ГАСКа, разрешения на строительные работы у владельцев квартиры нет. Посему проводимые работы – незаконные.

ГАСКом все это зафиксировано, отправлены все материалы в прокуратуру Одесской области с просьбой зарегистрировать в Едином реестре досудебных расследований факт уничтожения памятника архитектуры.

Как сообщает ресурс «Домофото», дом в Воронцовском переулке был построен в 1881 году. Архитекторы – П.У.Клейн и А.К. Вейтко.

Здание является памятником истории местного значения. Здесь в 1837-1895 гг. жил механик, ректор Новороссийского университета, профессор В.Н. Лигин, а в 1918-1923 гг. – кинорежиссер, оператор, журналист и сценарист, народный артист СССР Роман Кармен.

Ранее «Одесская жизнь» писала о том, что на прошедшей неделе в Одессе зафиксировали 22 незаконных объекта строительства.

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