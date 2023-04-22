«Захистимо разом»: как работает и чем гордится мощная волонтерская организация из Килии

Каждое утро в назначенное время Татьяна Гавриленко открывает двери волонтерского центра. В Килии для него выделено два помещения на центральной площади. В первом, что предоставил горсовет, расположен центр накопления и выдачи гуманитарной помощи. Во втором, что бесплатно предоставил предприниматель Игорь Капитан, работает цех по изготовлению средств маскировки для подразделений ВСУ.

Кикиморы для маскировки снайперов

Волонтеры Килийской громады, которых объединила общественная организация «Захистимо разом», наладили изготовление маскировочных сеток: они плетут их примерно 800 квадратных метров в неделю! Но особенная их гордость – кикиморы. Эти средства маскировки необходимы и для снайперов, и для разведывательно-диверсионных групп и других подразделений ВСУ. Они позволяют бойцам «растворяться» в окружающем ландшафте настолько, что враждебный глаз физически не может их обнаружить.

За год войны свое мастерство волонтеры довели до такого уровня совершенства, что не прекращают получать благодарности от защитников и новые заказы.

— На днях мы получили очередной заказ из Херсонской области на 30 кикимор, — рассказывает председатель общественной организации «Захистимо разом» Татьяна Гавриленко. – Мы разработали модель оптимального размера. Кикимора плетется из тонких нитей, а леший («леший») — из лоскутов, он будто из листьев. Еще мы производим маскировочные нашлемники — они тоже нужны на фронте. И накидки для снайперских винтовок.

В начале широкомасштабной войны волонтеры начинали с плетения сеток под условным названием «сказочный лес», но впоследствии значительно усовершенствовали свои изделия. Искусство маскировки требует учитывать особенности местности: одно дело – южное направление фронта, другое – восточное. Необходимо изменять цветовую гамму в зависимости от времени года: нужны маскировочные сетки и костюмы под сочные весенне-летнюю зелень или осеннюю траву, под заснеженную зимнюю местность.

— К зиме жители Килийской общины навязали очень много маскировочных сеток, — рассказывает Татьяна. – Так много, что не все разошлись. Девочки даже расстроились. Но ведь ничего еще не закончилось: упаковали зимние сетки, сложили на складе – пусть лучше будет запас.

Недавно волонтеры из Килии сделали партию маскировочных сеток по специальному заказу для флота – цветовая гамма здесь была другая, понадобились синие и голубые клочки.

Материалы для изготовления средств маскировки собирает все общество. Сетки приносят местные рыбаки. Режут бабушки, не щадя, свои кофточки и юбки. Недавно большую партию рыболовных сеток прислали из Норвегии бывшие жители Килии сами шьют и поставляют впрок.

На днях Татьяна Гавриленко выложила в соцсетях серию фотографий, сделанных на берегах весеннего Дуная: старенькие ивы над водой, остатки прошлогоднего камыша, свинцового цвета вода. Жители этого региона умеют ощущать природу, все ее оттенки и состояния. И сливаться с ней. Наверное, поэтому средства маскировки – это то, что у килийских волонтеров получается как можно лучше. Сколько они спасли жизней наших защитников!

Детские рисунки – это обереги

Среди волонтеров, которые помогают ВСУ, – учителя и культармейцы, работники сферы обслуживания и пенсионеры, часто здесь можно видеть и школьников. Помогают даже малыши.

В каждой посылке на фронт, отправляющийся от ОО «Защитим вместе», есть детский рисунок. В волонтерском центре есть большой запас детских работ. Как его сделали?

Однажды пришла в волонтерский центр посылка из Италии – полторы тысячи шоколадок.

— Мы решили не просто их раздать, а провести акцию, — рассказывает Татьяна Гавриленко. – Собрали информацию, сколько в детских садах и школах общины детей, попросили директоров организовать творческие занятия. Каждый ребенок за свой рисунок получил шоколадку, таким образом в волонтерском центре оказалось около полутора тысяч детских рисунков. Мы знаем, что этими рисунками наши бойцы украшают свои блиндажи. Им важно видеть, кто за спиной, кого они защищают. Я неоднократно слышала от бойцов, что для них детские рисунки на фронте – это обереги.

А защитники передают в Килию экспонаты с фронта: в волонтерском центре основан музей — чтобы сохранить для будущих поколений все события настоящего.

Тонное печенье и леденцы на палочке

У каждого волонтера – своя судьба и своя история. Переселенка из Николаева Ксения приехала в Килию с детьми, устроилась на работу экспедитором, а все свободное время делает леденцы на палочках и шоколаде. Сладости реализует через магазин, все вырученные деньги приносит в волонтерский центр. Кстати, там сумели найти для Ксении микроволновку, которая необходима для производства сладостей.

У жительницы Килии Аллы на фронте сын и брат. От своих женских переживаний она «забывает» у духового шкафа – днем и ночью печет печенье. Говорит, так ей легче переносить ожидания и тревоги. За год в волонтерский центр Алла принесла около тонны печенья. А сколько еще сама отправила на фронт сыну и его собратьям!

ОО «Защитим вместе», если кто-то жертвует продукты, часть передает Алле – для ее печенья. К Пасхе женщина обязалась испечь для воинов ВСУ 100 куличей.

ОО «Защитим вместе» работает по многим направлениям. Периодически Татьяна Гавриленко через социальные сети объявляет о сборе средств – для приобретения тепловизоров, бронежилетов и других нужд бойцов. Суммы велики, и для общины кажутся неподъемными. Но – вот чудо! – иногда не проходит и недели, как Татьяна объявляет: сбор средств закрыт, сумма собрана. И вскоре выкладывает фотоотчет: что приобрели.

– Мы открыты к сотрудничеству со всеми, кто любит нашу страну, – говорит лидер волонтерского движения. – Наш девиз – «Помогите нам помогать».

Белый велосипед

Общественной деятельностью Татьяна Гавриленко и ее соратники занимаются в Килии с 2014 года. Благоустройство, озеленение, культурно-просветительные программы. Реализованы многие интересные проекты, в том числе сделана серия арт-объектов.

На одной из центральных улиц Килии стоит белый велосипед, который накануне того или иного праздника соответственно украшают.

Придет время — и белый велосипед будет украшен флагом победы. А теперь каждый день нужно крутить педали. И пока мы крутим педали – мы не упадем, мы двигаемся к своей цели.