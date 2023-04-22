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В Черноморске прогремел взрыв в гараже – мужчине оторвало ногу

В Черноморске прогремел взрыв в гараже – мужчине оторвало ногу

Сегодня утром, 22 апреля 2023, в городе Черноморске под Одессой произошел взрыв в одном из гаражей гаражного кооператива. В результате серьезно травмировался мужчина.

По информации областного управления полиции, в момент взрыва в гараже, принадлежащем 78-летней местной жительнице, находился ее сын. Мужчина был госпитализирован в больницу в крайне тяжелом состоянии.

ЧП в Черноморске: в гаражном кооперативе прогремел взрыв

Как сообщает «Суспiльне Одеса», в результате взрыва мужчине оторвало правую ногу. Также он получил множественные травмы и ожоги 70% тела. Пострадавшего оперировали хирург, травматолог и уролог.

По словам медиков, состояние пострадавшего – сверхтяжелое и есть очень большая угроза летального исхода.

В полиции предварительно квалифицировали произошедшее как незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

Также есть версия, что в гараже взорвался газовый баллон.

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Фото «Суспiльне Одеса»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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