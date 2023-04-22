Одесская область: женщина и 6 детей угорели от неиправной печки

Сегодня утром, в субботу, 22 апреля 2023 года, в селе Новобыль Подольского района Одесской области отравились угарным газом 7 человек – женщина и шестеро детей.

По информации областного управления ГСЧС, пострадала семья: 47-летняя мать и пятеро ее детей – сыновья 15, 14, 10 и 4 лет, 13-летняя дочь, а также несвоевременно оказавшаяся в гостях у соседей соседская девочка 11 лет.

С диагнозом «Отравление угарным газом» все пострадавшие были госпитализированы в Балтскую больницу.

Причиной отравления спасатели назвали недостаток конструкции дымохода отопительной печи.

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