Витамины: лекарство, яд или маркетинг? Объясняет эксперт

Если не поможет, то не повредит? Зависит от дозы

Именно по такому принципу относятся у нас к витаминам. Хотя даже определение неверно. Витамины содержатся в пище, а в аптеке предлагают витаминопрепапараты, то есть синтетические средства. Все основные группы пищевых продуктов богаты витаминами. Например, витамин В1 есть в куриной, говяжьей, свиной печени и фисташках, в бананах много калия, а в лимонах – витамина С. При этом ни один продукт сам по себе не может полностью удовлетворить потребности организма, поэтому нам необходимо употреблять сбалансированную разнообразную пищу. Не считая того, что некоторые витамины, такие как K и H, синтезируются кишечной микрофлорой, а витамин D появляется в нашей коже под воздействием солнечного света.

– Действительно, у нас многие покупают аскорбиновую кислоту без рекомендаций врача для профилактики, например, инфекционных заболеваний, – говорит доцент кафедры общей и клинической фармакологии ОНМеда Екатерина Шемонаева. – Однако прием более одного грамма витамина С в день может вызвать понос, раздражение кишечника, привести к образованию язвы желудка. Кроме того, значительные дозы аскорбиновой кислоты способствуют образованию камней в почках. Передозировка препаратом может ухудшить самочувствие людей, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Больные диабетом должны знать, что большие дозы витамина C повышают содержание сахара в моче и крови. Если женщина пользуется оральными контрацептивами, а затем внезапно прекратит принимать витамин С, то контрацепция может оказаться неэффективной.

Витаминотерапия – что это?

Витаминопрепараты – это лекарственные средства, и поэтому как и другие лекарственные средства, имеют четкие показания к приему. Их нельзя пить просто по желанию больного, увидевшего яркую рекламу или руководствующегося принципом «Ну, коллеге же помогло!». Их можно принимать только по назначению врача после получения результатов анализа и других исследований пациента.

Витаменопрепараты не принимают с пищей, потому что она их расщепит и уничтожит, а за определенное время до или после нее. Поэтому если инструкция отмечает «Принимать за час до завтрака или час после» – эти рекомендации следует выполнять, иначе ваше лечение не будет иметь смысла. Также важно принимать соответствующую дозу, зависящую от вида витаминотерапии.

Какой бывает витаминная терапия?

Заместительная терапия назначается при нарушениях обмена витаминов. Зачастую такой дефицит вызван несбалансированными диетами. При этом используются физиологические дозы, т.е. обычно потребляемые с пищей. Простыми словами – корректируется ваш рацион, прибавляется больше одних продуктов, уменьшается количество других. Адаптационная терапия назначается при увеличении потребности в витаминах. К примеру, при планировании беременности и во время нее некоторым женщинам назначают прием фолиевой кислоты. В этом случае дозы будут в 2-3 раза больше, чем физиологические. Фармакодинамическая терапия не связана с витаминной недостаточностью, в этом случае витаминопрепараты используют как обычные лекарственные средства, оказывающие определенное фармакологическое действие на организм. При этом дозы будут лечебными, в 5-100 раз больше физиологических.

Витаминопрепараты: плюсы, минусы, подводные камни

Преимущества:

можно принимать в любое время года;

возможность четкой дозировки в зависимости от потребности заболевания.

Недостатки:

возникновение гипервитаминозов, особенно жирорастворимых, которые накапливаются;

аллергические реакции, непереносимость, поскольку в состав поливитаминных препаратов входят наполнители, ароматизаторы, вкусовые добавки, красители;

чрезмерное потребление витамина А связывают с врожденными пороками детей;

у курильщиков поливитамины с большим количеством бета-каротина или витамина А увеличивают риск рака легких;

сочетание поливитаминов с полезными продуктами с высоким содержанием питательных веществ приведет к превышению рекомендованных суточных доз. То есть, если вы вдобавок к витаминам еще и объедаетесь морковью, то скорее заработаете себе сухую и покрасневшую кожу (и это в лучшем случае!), чем улучшите состояние своего здоровья.

Не польза, а прибыль: как реклама витаминов вводит нас в заблуждение

Поливитаминные препараты относятся к разряду наиболее популярных среди безрецептурных лекарственных средств. Безусловно, этому в немалой степени способствует агрессивная рекламная политика компаний-производителей этих препаратов. Часто реклама предлагает что-то улучшить в организме (иммунитет, работу сердца и т.п.). Надо понимать: если у вас проблемы с иммунитетом, вы постоянно болеете, то необходимо как можно быстрее обратиться к врачу. Горсти волшебных таблеток по телевидению или ютубу, которые обещают придать вам силы, бодрости или покоя, не решат эту проблему, вы наоборот потеряете время. Кроме того, доказательных исследований, что комплексные витаминные препараты, то есть те, где в одной таблетке есть разные виды витаминов и элементов, полезны – на сегодняшний день нет.

– Напротив, ученые из Дании афишировали сенсационные данные, – продолжает Екатерина Шемонаева. – Они утверждают, что все искусственные витаминные добавки укорачивают человеческую жизнь. К таким результатам они пришли после того, как комплексно проанализировали итоги 68 исследований, в которых участвовало около 250 тысяч человек. Результаты данного анализа доказали, что употребление в качестве витаминной добавки бета-каротина и витаминов С, А, Е очень вредно для человека. Все эти витамины являются антиоксидантами. Их массовый прием ведет к увеличению смертности.

Еще у нас очень любят поливитамины. Так вот: американские ученые из Национального института по исследованию рака пришли к выводу, что чрезмерное потребление поливитаминов связано с повышенным риском развития агрессивных форм рака предстательной железы, а также смерти от этого заболевания.

В отношении женщин с менопаузой после 10 лет ежедневного приема фолиевой кислоты (разновидность витамина B) риск рака молочной железы увеличился у них на 20% по сравнению с теми женщинами, которые не принимали добавку. Исследование, проведенное Национальным институтом рака США, показало, что мужчины, принимавшие мультивитаминные препараты, имели в два раза больше шансов умереть от рака простаты по сравнению с теми, кто не принимал их.

Принимать или не принимать витамины? Вот в чем вопрос

Итак, какой вывод мы можем сделать из этого всего? Ибо как-то слишком много ужасов о вреде здоровья мы видим в вышеупомянутых исследованиях. Не принимать витамины вообще? Нет, все это свидетельствует о том, что витаминные препараты, чтобы не рисковать своим здоровьем и жизнью, нужно употреблять очень взвешенно. Самое главное – делать это не по своему усмотрению, а только после консультации с опытным специалистом.