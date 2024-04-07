Вітаміни: ліки, отрута чи маркетинг? Пояснює експерт

Якщо не допоможе, то не зашкодить? Залежить від дози

Саме за таким принципом ставляться в нас до вітамінів. Хоча навіть визначення не є правильним. Вітаміни містяться в їжі, а в аптеці пропонують вітамінопрепапарати, тобто синтетичні засоби. Всі основні групи харчових продуктів багаті на вітаміни. Наприклад, вітамін В1 є в курячій, яловичій, свинячій печінці та фісташках, в бананах багато калію, а в лимонах – вітаміну С. При цьому жоден продукт сам по собі не може повністю задовольнити потреби організму, тому нам необхідно вживати збалансовану різноманітну їжу. Крім того, деякі вітаміни, такі як K і H, синтезуються кишковою мікрофлорою, а вітамін D утворюється в нашій шкірі під впливом сонячного світла.

– Дійсно, в нас багато людей купують аскорбінову кислоту без рекомендацій лікаря для профілактики, наприклад, інфекційних захворювань, – каже доцентка кафедри загальної та клінічної фармакології ОНМедУ Катерина Шемонаєва. – Однак, прийом більше одного граму вітаміну С на день може викликати пронос, подразнення кишківника, призвести до утворення виразки шлунку. Окрім того значні дози аскорбінової кислоти сприяють утворенню каменів у нирках. Передозування препаратом може погіршити самопочуття людей, які страждають на захворювання серцево-судинної системи. Хворі на діабет повинні знати, що великі дози вітаміну C підвищують вміст цукру в сечі і крові. Якщо жінка користується оральними контрацептивами, а потім раптово припинять приймати вітамін С, то контрацепція може виявитися неефективною.

Вітамінотерапія – що це?

Вітамінопрепарати – це лікарські засоби, тому як і інші лікарські засоби, мають чіткі показання до прийому. Їх не можна пити просто за бажанням хворого, який побачив яскраву рекламу або керується принципом «Ну, колезі ж допомогло!». Їх можна приймати тільки за призначенням лікаря після отримання результатів аналізів та інших досліджень пацієнта. Вітамінопрепарати не приймають з їжею, бо вона їх розщепить і знищить, а за певний час до чи після неї. Тож якщо інструкція наголошує «Приймати за годину до сніданку або годину після» – ці рекомендації слід виконувати, інакше ваше лікування не матимете сенсу. Також важливо приймати відповідну дозу, яка залежить від виду вітамінотерапії.

Які ж бувають види вітамінної терапії?

Замісна терапія призначається при порушеннях обміну вітамінів. Досить часто такий дефіцит спричинений незбалансованими дієтами. При цьому використовуються фізіологічні дози, тобто такі, які зазвичай споживаються з їжею. Простими словами – коригується ваш раціон, додається більше одних продуктів, зменшується кількість інших. Адаптаційна терапія призначається при збільшенні потреби у вітамінах. Наприклад, при плануванні вагітності та під час неї деяким жінкам призначають прийом фолієвої кислоти. В цьому разі дози будуть в 2-3 рази більші, ніж фізіологічні. Фармакодинамічна терапія не пов’язана з вітамінною недостатністю, в цьому разі вітамінопрепарати використовують як звичайні лікарські засоби, що мають певну фармакологічну дію на організм. При цьому дози будуть лікувальними, у 5-100 разів більшими за фізіологічні.

Вітамінопрепарати: плюси, мінуси, підводні камені

Переваги:

можна приймати в будь-який час року;

можливість чіткого дозування, залежно від потреби, захворювання.

Недоліки:

виникнення гіпервітамінозів, особливо жиророзчинних, які накопичуються;

алергічні реакції, непереносимість, оскільки до складу полівітамінних препаратів входять наповнювачі, ароматизатори, смакові добавки, барвники;

надмірне споживання вітаміну А пов’язують із вродженими вадами дітей;

у курців полівітаміни із великою кількістю бета-каротину або вітаміну А збільшують ризик раку легень;

поєднання полівітамінів з корисними продуктами з високим вмістом поживних речовин призведе до перевищення рекомендованих добових доз. Тобто, якщо ви на додаток до вітамінів ще й обʼїдаєтеся морквою, то скоріше заробите собі суху та почервонілу шкіру (і це в найкращому випадку!), ніж покращите стан свого здоровʼя.

Не користь, а прибуток: як реклама вітамінів вводить нас в оману

Полівітамінні препарати відносять до розряду найбільш популярних серед безрецептурних лікарських засобів. Безумовно, цьому неабиякою мірою сприяє агресивна рекламна політика компаній-виробників цих препаратів. Часто реклама пропонує щось покращити в організмі (імунітет, роботу серця тощо). Треба розуміти: якщо у вас проблеми з імунітетом, ви постійно хворієте, то необхідно якнайшвидше звернутися до лікаря. Жмені чарівних пігулок з телебачення чи ютубу, які обіцяють додати вам сили, бадьорості або спокою, не вирішать цієї проблеми, ви навпаки втратите час. Крім того, доказових досліджень, що комплексні вітамінні препарати, тобто ті, де в одній пігулці є різні види вітамінів та елементів, корисні – на сьогодні немає.

– Навпаки, вчені з Данії афішували сенсаційні дані, – продовжує Катерина Шемонаєва. – Вони стверджують, що всі штучні вітамінні добавки вкорочують людське життя. До таких результатів вони прийшли після того, як комплексно проаналізували підсумки 68 досліджень, в яких загалом брало участь близько 250 тисяч чоловік. Результати даного аналізу довели, що вживання в якості вітамінної добавки бета-каротину і вітамінів С, А, Е дуже шкідливо для людини. Всі ці вітаміни є антиоксидантами. Їх масовий прийом веде до збільшення смертності.

Ще в нас дуже полюбляють полівітаміни. Так ось: американські вчені з Національного інституту по дослідженню раку дійшли висновку, що надмірне споживання полівітамінів пов’язане з підвищеним ризиком розвитку агресивних форм раку передміхурової залози, а також смерті від цього захворювання.

Щодо жінок з менопаузою, після 10 років щоденного прийому фолієвої кислоти (різновид вітаміну B) ризик раку молочної залози збільшився в них на 20% в порівнянні з тими жінками, які не приймали добавку. Дослідження, проведене Національним інститутом раку США показало, що чоловіки, які приймали мультівітамінні препарати, мали в два рази більше шансів померти від раку простати порівняно з тими, хто не приймав їх.

Приймати чи не приймати вітаміни? Ось в чому питання

Тож який висновок ми можемо зробити з цього всього? Бо якось забагато жахіть про шкоду здоровʼя ми бачимо в вищезгаданих дослідженнях. Не приймати вітаміни взагалі? Ні, усе це свідчить про те, що вітамінні препарати, аби не ризикувати своїм здоров’ям та життям, треба вживати дуже виважено. Найголовніше – робити це не на свій розсуд, а лише після консультації із досвідченим фахівцем.