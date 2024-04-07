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Вітаміни: ліки, отрута чи маркетинг? Пояснює експерт

Вітаміни: ліки, отрута чи маркетинг? Пояснює експерт

Вітаміни належать до засобів, які люди дуже полюбляють самі собі призначати. Від нежитю, головного болю, весняного авітамінозу – від будь-якої проблеми. А дітлахам їх спокійнісінько купують як цукерки. Багатьом знайома картина: мати чи бабуся купує онуку аскорбінову кислоту і він, не виходячи з аптеки, починає поглинати таблетку за таблеткою. А чого в тому поганого? Дитинка ж їсть корисний вітамін С!

Якщо не допоможе, то не зашкодить? Залежить від дози

Саме за таким принципом ставляться в нас до вітамінів. Хоча навіть визначення не є правильним. Вітаміни містяться в їжі, а в аптеці пропонують вітамінопрепапарати, тобто синтетичні засоби. Всі основні групи харчових продуктів багаті на вітаміни. Наприклад, вітамін В1 є в курячій, яловичій, свинячій печінці та фісташках, в бананах багато калію, а в лимонах – вітаміну С. При цьому жоден продукт сам по собі не може повністю задовольнити потреби організму, тому нам необхідно вживати збалансовану різноманітну їжу. Крім того, деякі вітаміни, такі як K і H, синтезуються кишковою мікрофлорою, а вітамін D утворюється в нашій шкірі під впливом сонячного світла.

доцентка кафедри загальної та клінічної фармакології ОНМедУ

Катерина Шемонаєва

– Дійсно, в нас багато людей купують аскорбінову кислоту без рекомендацій лікаря для профілактики, наприклад, інфекційних захворювань, – каже доцентка кафедри загальної та клінічної фармакології ОНМедУ Катерина Шемонаєва. – Однак, прийом більше одного граму вітаміну С на день може викликати пронос, подразнення кишківника, призвести до утворення виразки шлунку. Окрім того значні дози аскорбінової кислоти сприяють утворенню каменів у нирках. Передозування препаратом може погіршити самопочуття людей, які страждають на захворювання серцево-судинної системи. Хворі на діабет повинні знати, що великі дози вітаміну C підвищують вміст цукру в сечі і крові. Якщо жінка користується оральними контрацептивами, а потім раптово припинять приймати вітамін С, то контрацепція може виявитися неефективною.

Вітамінотерапія – що це?

Вітамінопрепарати – це лікарські засоби, тому як і інші лікарські засоби, мають чіткі показання до прийому. Їх не можна пити просто за бажанням хворого, який побачив яскраву рекламу або керується принципом «Ну, колезі ж допомогло!». Їх можна приймати тільки за призначенням лікаря після отримання результатів аналізів та інших досліджень пацієнта. Вітамінопрепарати не приймають з їжею, бо вона їх розщепить і знищить, а за певний час до чи після неї. Тож якщо інструкція наголошує «Приймати за годину до сніданку або годину після» – ці рекомендації слід виконувати, інакше ваше лікування не матимете сенсу. Також важливо приймати відповідну дозу, яка залежить від виду вітамінотерапії.

Які ж бувають види вітамінної терапії?

Витамины разные

  1. Замісна терапія призначається при порушеннях обміну вітамінів. Досить часто такий дефіцит спричинений незбалансованими дієтами. При цьому використовуються фізіологічні дози, тобто такі, які зазвичай споживаються з їжею. Простими словами – коригується ваш раціон, додається більше одних продуктів, зменшується кількість інших.
  2. Адаптаційна терапія призначається при збільшенні потреби у вітамінах. Наприклад, при плануванні вагітності та під час неї деяким жінкам призначають прийом фолієвої кислоти. В цьому разі дози будуть в 2-3 рази більші, ніж фізіологічні.
  3. Фармакодинамічна терапія не пов’язана з вітамінною недостатністю, в цьому разі вітамінопрепарати використовують як звичайні лікарські засоби, що мають певну фармакологічну дію на організм. При цьому дози будуть лікувальними, у 5-100 разів більшими за фізіологічні.

Вітамінопрепарати: плюси, мінуси, підводні камені

Переваги:

  • можна приймати в будь-який час року;
  • можливість чіткого дозування, залежно від потреби, захворювання.

Недоліки:

  • виникнення гіпервітамінозів, особливо жиророзчинних, які накопичуються;
  • алергічні реакції, непереносимість, оскільки до складу полівітамінних препаратів входять наповнювачі, ароматизатори, смакові добавки, барвники;
  • надмірне споживання вітаміну А пов’язують із вродженими вадами дітей;
  • у курців полівітаміни із великою кількістю бета-каротину або вітаміну А збільшують ризик раку легень;
  • поєднання полівітамінів з корисними продуктами з високим вмістом поживних речовин призведе до перевищення рекомендованих добових доз. Тобто, якщо ви на додаток до вітамінів ще й обʼїдаєтеся морквою, то скоріше заробите собі суху та почервонілу шкіру (і це в найкращому випадку!), ніж покращите стан свого здоровʼя.

Не користь, а прибуток: як реклама вітамінів вводить нас в оману

Полівітамінні препарати відносять до розряду найбільш популярних серед безрецептурних лікарських засобів. Безумовно, цьому неабиякою мірою сприяє агресивна рекламна політика компаній-виробників цих препаратів. Часто реклама пропонує щось покращити в організмі (імунітет, роботу серця тощо). Треба розуміти: якщо у вас проблеми з імунітетом, ви постійно хворієте, то необхідно якнайшвидше звернутися до лікаря. Жмені чарівних пігулок з телебачення чи ютубу, які обіцяють додати вам сили, бадьорості або спокою, не вирішать цієї проблеми, ви навпаки втратите час. Крім того, доказових досліджень, що комплексні вітамінні препарати, тобто ті, де в одній пігулці є різні види вітамінів та елементів, корисні – на сьогодні немає.

– Навпаки, вчені з Данії афішували сенсаційні дані, – продовжує Катерина Шемонаєва. – Вони стверджують, що всі штучні вітамінні добавки вкорочують людське життя. До таких результатів вони прийшли після того, як комплексно проаналізували підсумки 68 досліджень, в яких загалом брало участь близько 250 тисяч чоловік. Результати даного аналізу довели, що вживання в якості вітамінної добавки бета-каротину і вітамінів С, А, Е дуже шкідливо для людини. Всі ці вітаміни є антиоксидантами. Їх масовий прийом веде до збільшення смертності.

Витамины, полная ложка

Ще в нас дуже полюбляють полівітаміни. Так ось: американські вчені з Національного інституту по дослідженню раку дійшли висновку, що надмірне споживання полівітамінів пов’язане з підвищеним ризиком розвитку агресивних форм раку передміхурової залози, а також смерті від цього захворювання.

Щодо жінок з менопаузою, після 10 років щоденного прийому фолієвої кислоти (різновид вітаміну B) ризик раку молочної залози збільшився в них на 20% в порівнянні з тими жінками, які не приймали добавку. Дослідження, проведене Національним інститутом раку США показало, що чоловіки, які приймали мультівітамінні препарати, мали в два рази більше шансів померти від раку простати порівняно з тими, хто не приймав їх.

Приймати чи не приймати вітаміни? Ось в чому питання

Тож який висновок ми можемо зробити з цього всього? Бо якось забагато жахіть про шкоду здоровʼя ми бачимо в вищезгаданих дослідженнях. Не приймати вітаміни взагалі? Ні, усе це свідчить про те, що вітамінні препарати, аби не ризикувати своїм здоров’ям та життям, треба вживати дуже виважено. Найголовніше – робити це не на свій розсуд, а лише після консультації із досвідченим фахівцем.

Світлана Іванівна Комісаренко
Світлана Комісаренко ПРОФІЛЬ
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