Война, день 774: сбитые «шахеды», газовые атаки и 800+ «черных пакетов»

Все атаковавшие Украину «шахеды» успешно сбиты

По данным Воздушных сил, в ночь на 7 апреля 2024 года враг нанес удар управляемой авиационной ракетой Х-31 с временно оккупированной Луганщины, баллистической ракетой «Искандер-М» с территории временно оккупированного Крыма и 17-ю ударными БпЛА типа «Shahed-131/136» с мыса Чауда в том же Крыму.

В результате противовоздушного боя Силами обороны Украины сбиты 17 вражеских ударных беспилотников Shahed в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.

На Днепропетровщине сбиты 11 рашистских «шахедов». По два – в Криворожском и Днепровском районах. Еще семь – в Каменском, из-за падения обломков повреждены несколько зданий и машины.

В одном из населенных пунктов Петриковской громады обломки российской ракеты изуродовали два садовых дома, пару машин и линию электропередач.

Оккупанты также ударили дронами по Харькову – поврежден частный дом. Пострадал 62-летний мужчина, получивший осколочные ранения. 64-летней женщине и 87-летнему мужчине предоставили медицинскую помощь на месте.

Также этой ночью оккупанты ударили «шахедами» по Лозовскому и Харьковскому районам. Без пострадавших.

Стоит отметить, что этой ночью защитникам украинского неба удалось сбить все без исключения вражеские БпЛА, атаковавшие наши области.

Западные СМИ об Украине: слезоточивый газ и помощь от Эстонии

Как пишет британское издание The Telegraph, россия систематически проводит против ВСУ незаконные химические атаки.

Ссылаясь на украинских военных, журналисты сообщают, что российские БпЛА регулярно сбрасывают слезоточивый газ и другие химические вещества. Так, один из военных отметил, что в районе Лимана на позиции ВСУ сбрасывали ежедневно по 1-2 газовые гранаты.

Источник издания также рассказал, что так рашисты пытаются успешно атаковать украинских военных, которые находятся в укрепточках под землей.

В то же время, по информации Forbes, Эстония нашла еще один миллион снарядов для Украины.

По словам министра обороны Эстонии Анно Певкура, он пытается получить средства от тех же стран, которые заплатили 1,3 млрд долларов за боеприпасы по чешской инициативе, еще 2,2 млрд долларов, чтобы заплатить за боеприпасы от поставщиков, найденных Эстонией.

Снаряды включают 155-мм снаряды по стандартам НАТО, а также 152-мм снаряды и снаряды в РСЗО «Град».

В совокупности чешская, эстонская и британская инициативы по поиску снарядов могли бы обеспечить Украине до конца года 2-2,5 млн боеприпасов.

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О ситуации на фронте и потерях врага

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений. Всего враг нанес 10 ракетных и 88 авиационных ударов, совершил 71 обстрел из реактивных систем залпового огня.

Авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения врага и одному зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по двум районам сосредоточения врага, одному пункту управления БпЛА, одной артиллерийской системе и одной станции РЭБ противника.

Силы обороны за сутки ликвидировали 820 оккупантов, 17 танков, 54 бронемашины, 54 артсистемы, 61 БпЛА, а также 89 единиц авто и спецтехники.