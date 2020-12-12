Трассу Одесса – Киев признали одной из самых опасных в Украине (инфографика)

Трасса М-95 Одесса – Киев заняла третье место в рейтинге самых опасных дорог Украины государственного значения, где за 10 месяцев текущего года произошло больше всего дорожных аварий. Соответствующую инфографику опубликовало издание «Слово и дело».

Согласно приведенным данным, в период с января по октябрь 2020 года на автодороге Одесса – Киев произошло 231 ДТП, в которых погиб 71 и травмировались 306 человек.

Особенно аварийными местами на трассе авторы рейтинга назвали села Гатное и Кривец Киевской области, а также Бузовку и Фурманку в Черкасской и села Осиповку и Данилова Балка в Кировоградской областях.

Кроме того, в указанный список вошла трасса М-14 Одесса – Новоазовск, где за отчетный период случилось 126 ДТП, в которых погибли 28 и травмировались 159 человек.

Отметим, что в прошлом году в «опасный» рейтинг входила и автодорога – Одесса – Рени. В этом году эта трасса в списке отсутствует.

Всего по итогам 2020 года в «опасный» список вошли 15 украинских автодорог. А самой опасной трассой Украины, как годом ранее, так и сейчас, назвали трассу М-06 Киев – Чоп.