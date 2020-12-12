Отключение воды в части ж/м «Котовского» города Одесса 14 декабря 2020 года

Должникам за воду блокируют платежные карточки В Одессе долги потребителей за воду продолжают бить рекорды. По состоянию на 11 декабря потребители задолжали «Инфоксводоканалу» почти четверть миллиарда гривен. ПОДРОБНЕЕ

Уникальная разработка «Инфоксводоканала» – теперь водопровод и канализация в смартфоне «Инфоксводоканал» одним из первых в Украине разработал и успешно внедрил уникальный программный продукт – геоинформационную систему (ГИС). Это электронная карта города, на которой отображены все водопроводные и канализационные сети, колодцы, задвижки. ПОДРОБНЕЕ