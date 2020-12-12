Отключение воды в части ж/м «Котовского» города Одесса 14 декабря 2020 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения работ по подключению вновь проложенных объектов водопроводной сети
В связи с чем, 14 декабря 2020 года с 09:30 до 18:00, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Семена Палия, 80-96,
- Крымская, 62-66,
- Десантный бульвар, 1, 1а, 4-18,
- Академика Заболотного, 35-55.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)