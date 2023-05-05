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Вилинский: 135 лет с рождения родоначальника украинского фортепианного

Вилинский: 135 лет с рождения родоначальника украинского фортепианного

2 мая исполнилось 135 лет со дня рождения величайшего украинского композитора и педагога, заслуженного деятеля искусств Украины Николая Николаевича Вилинского (1888-1956).

Детство Николая Вилинского

Светоч музыкального искусства родился в поселке Голта Ананьевского уезда Херсонской губернии (ныне город Первомайск Николаевской области) в семье Николая и Валентины Вилинских — благородного рода украинских дворян. Его бабушка по материнской линии Александра Черкунова (в девичестве Зализняк) происходила из знаменитого казацкого рода Максима Железняка.

Детские и юношеские годы Николая Вилинского прошли в уездном и провинциальном Ананьеве, где его отец возглавлял городскую думу.

В местном художественно-историческом музее имени Евгения Столицы этому выдающемуся человеку посвящена изысканная экспозиция.

Путь к музыке

Директор музея Александр Шхалахов рассказал, что Николай Вилинский, еще будучи гимназистом Ананьевской мужской гимназии, начал заниматься музыкой. Даже организовал гимназический оркестр народных инструментов и дирижировал церковным хором.

К музыкальному воспитанию будущего композитора приобщалась его мать, одаренная пианистка. Радовалась музыкальным способностям Николая и двоюродная сестра-певица Ксения Держинская.

Завершил в 1919 году Одесское музыкальное училище.

До начала Второй мировой войны профессор Вилинский преподавал в консерватории. У него учились Эмиль и Лиза Гилельсы, Давид Ойстрах, Константин Данькевич и целая плеяда выдающихся музыкантов.

В период оккупации Одессы Николай Николаевич трудился в Ташкенте. После освобождения Украины от фашистов перебрался в Киев. Работал в Киевской консерватории деканом, а затем заведующим кафедрой теории музыки и композиции.

Вилинский — родоначальник украинского фортепианного

Николай Вилинский отличился как родоначальник украинского фортепианного балладного жанра. Его «Баллада в форме вариаций на украинскую народную тему» («Ой, у полі жито копитами збито») — одно из выдающихся музыкальных произведений первой половины XX века.

Он — автор симфонических сюит, кантат, вокально-хоровых обработок украинских, русских и молдавских народных песен, камерно-инструментальных произведений.

В романсах и обработках народных песен, в частности «Стоїть явір над водою», «Ой, вербо, вербо», «У вишневому садочку», ярко освещается блестящая композиторская техника. Также к вокально-симфоническим произведениям Николая Вилинского относится сюита «Заповіт» на слова Тараса Шевченко.

Ученик и ассистент Вилинского, ректор Одесской консерватории Серафим Орфеев отмечал: «Кажется, не было в Одессе композитора, который бы не консультировался с Николаем Николаевичем по собственному творчеству, и его советы безоговорочно принимались!».

Эти консультации имели место и после войны, когда одесские композиторы, а также многие музыканты из других городов бывшего СССР посещали Вилинского уже в Киеве, до самой его смерти в 1956 году.

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Юрій Федорчук ПРОФИЛЬ

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