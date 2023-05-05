Виталий Кличко пытался взять Геннадия Труханова на поруки

Мэра Одессы Геннадия Труханова, которого 4 мая Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отправил в СИЗО по «делу Краяна», хотел взять на поруки мэр Киева Виталий Кличко. Об этом сообщил журналист Роман Синицын на своей странице в фейсбуке.
Как сообщалось ранее, 4 мая ВАКС сменил мэру Одессы Геннадию Труханову меру пресечения, отправив его под стражу с возможностью выхода на свободу под залог 13 420 млн грн.
По словам адвоката Труханова Александра Лысака, уже сегодня защита мэра Одессы подаст апелляционную жалобу на определение суда, который направил Труханова в СИЗО. Но апелляция приступит к рассмотрению жалобы только на следующей неделе.
«Виталий Кличко пришел в Высший антикоррупционный суд взять на поруки гражданина рф и криминального авторитета Геннадия Труханова. Он положительно охарактеризовал мэра Одессы, но суд к рассмотрению вопроса о взятии на поруки не перешел», — заявил Роман Синицын.
Также Лысак сообщил, что вносить залог за мэра Одессы не будут.
Напомним, городской голова Одессы – главный обвиняемый по так называемому «делу Краяна».
Также мы ранее сообщали, что временно исполнять обязанности городского головы Одессы на период вынужденного отсутствия Геннадия Труханова «строительный» вице-мэр Александр Филатов.
Читайте также:
-
Труханова арестовали: кто будет управлять Одессой в его отсутствие?
-
Мэра Одессы Геннадия Труханова арестовали, – антикоррупционная прокуратура.
-
Суд изменил меру пресечения еще двоим фигурантам по делу завода «Краян».
Фотоколлаж: “Одесская жизнь”