Виталий Кличко пытался взять Геннадия Труханова на поруки

Мэра Одессы Геннадия Труханова, которого 4 мая Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отправил в СИЗО по «делу Краяна», хотел взять на поруки мэр Киева Виталий Кличко. Об этом сообщил журналист Роман Синицын на своей странице в фейсбуке.

Как сообщалось ранее, 4 мая ВАКС сменил мэру Одессы Геннадию Труханову меру пресечения, отправив его под стражу с возможностью выхода на свободу под залог 13 420 млн грн.

По словам адвоката Труханова Александра Лысака, уже сегодня защита мэра Одессы подаст апелляционную жалобу на определение суда, который направил Труханова в СИЗО. Но апелляция приступит к рассмотрению жалобы только на следующей неделе.

«Виталий Кличко пришел в Высший антикоррупционный суд взять на поруки гражданина рф и криминального авторитета Геннадия Труханова. Он положительно охарактеризовал мэра Одессы, но суд к рассмотрению вопроса о взятии на поруки не перешел», — заявил Роман Синицын.

Также Лысак сообщил, что вносить залог за мэра Одессы не будут.

Напомним, городской голова Одессы – главный обвиняемый по так называемому «делу Краяна».

Также мы ранее сообщали, что временно исполнять обязанности городского головы Одессы на период вынужденного отсутствия Геннадия Труханова «строительный» вице-мэр Александр Филатов.

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Фотоколлаж: “Одесская жизнь”