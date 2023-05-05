В Одесской области готовят альтернативные пляжам места отдыха

В Одессе и Одесской области готовят альтернативные пляжам места отдыха: чтобы люди не посещали побережье Черного моря из-за минной опасности. Об этом сообщила 5 мая в телемарафоне «Единые новости» руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.

«Мы работаем с органами местных властей, которым предоставлены соответствующие рекомендации. Они в свою очередь готовят население и места отдыха альтернативные: не на самом побережье, там, где может быть опасно», — рассказала Наталья Гуменюк.

По словам Гуменюк, с начала года Силы обороны уничтожили 20 мин, прибившихся к берегу. Не все из них удалось взорвать контролируемо, заметила она.

Были случаи, когда мина самовольно сдетонировала и нанесла существенные повреждения окружающей среде и зданиям. К счастью, людей рядом не было. Обломки находили на расстоянии 200 метров.

Напомним, что мы писали ранее, что пляжного сезона в этом году не будет. Окончательную точку в вопросе, открывать ли пляжи на одесском побережье или нет, поставил российский удар беспилотниками по рекреационной инфраструктуре на побережье 19 апреля.

“Попадания в здания курортной сферы означают, что курортного сезона в этом году не будет. До наступления нашей победы мы будем говорить о разминировании акватории Черного моря», – заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире телеканала «Киев».

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Фото иллюстративное