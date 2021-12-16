Вакцина, антибиотики и бустерная доза: ответы на актуальные вопросы о коронавирусе

Телеканал «UA Одесса» провел телемарафон «Красная зона. Постскриптум» с участием врачей и чиновников, которым журналисты и обычные одесситы напрямую могли задать вопросы о том, какие выводы сделаны на будущее. Телемарафон состоялся при участии партнерских изданий «Одесская жизнь», «Вечерняя Одесса», «На пенсии» и интернет-издания «Избирком». Мы собрали для своих читателей самые интересные ответы на актуальные вопросы о коронавирусе.

Два года прошло с начала эпидемии коронавируса, и хотя сегодня заболевших стало меньше, а карантинные ограничения смягчили, уже в январе врачи прогнозируют повышение заболеваемости. Сегодня единственной защитой от тяжелого течения коронавирусной инфекции считается вакцинация.

Необходимы ли антибиотики при лечении коронавируса и почему их так часто назначают семейные врачи?

Елена КОЛОДЕНКО, руководитель коммунального некоммерческого предприятия «Центр первичной медико-санитарной помощи №3» Одесского городского совета:

— Конечно, антибиотики не всегда нужны, особенно в начале заболевания. Они не работают против коронавируса и вирусных инфекций, а в протокол лечения входят на определенных стадиях лечения — когда присоединяется бактериальная инфекция. Но назначить их может только врач после того, как увидит изменения в анализах.

Какой процент людей, которые вакцинировались, находятся в больнице с коронавирусом?

Сергей ДЕМЕНТЬЕВ, заместитель директора государственного учреждения «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины»:

— По последним данным ВОЗ, среди вакцинированных нет тяжелых и реанимационных больных. Если такие люди и болеют, то это легкая или бессимптомная форма. Мы ведем такую статистику, и процент вакцинированных, которые находятся в стационаре, очень низкий. Основная масса — это невакцинированные лица.

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Почему естественный иммунитет, полученный после перенесенного заболевания, считается менее надежным, чем иммунитет после вакцинации?

Людмила САМОЙЛЕНКО, внештатный иммунолог департамента охраны здоровья, национальный тренер ЮНИСЕФ по вопросам вакцинации:

— Не всегда естественный иммунитет защищает от заболевания на всю жизнь. Например, в случае с коклюшем перенесенное заболевание не гарантирует, что вы не заболеете снова. По вирусам ситуация еще сложнее, потому что они постоянно мутируют. Конечно, формируется естественный иммунитет, но мы не знаем силу иммунного ответа. Вакцинация проводится дважды как раз с той целью, чтобы иммунный ответ получился более сильным и долговременным.

Что будет с бустерной вакциной, будут ли ее делать в ближайшее время, есть ли побочные эффекты, каковы перспективы?

Людмила САМОЙЛЕНКО, внештатный иммунолог департамента охраны здоровья, национальный тренер ЮНИСЕФ по вопросам вакцинации:

— Есть решение национальной технической группы экспертов с рекомендациями о введении третьей дозы. Это может быть доза для людей, у которых снижен иммунный ответ. В ближайшее время у нас может появиться возможность проводить вакцинацию дополнительными дозами по медицинским показаниям, но приоритет будет отдаваться вакцинации первыми двумя дозами групп риска.

Как хранится вакцина в поликлиниках, когда, например, на двенадцать часов выключают свет?

Мария КОДРЯН, врач мобильной бригады:

— Вакцина хранится на региональном складе, и у каждого центра есть график, когда он получает вакцину. Представитель центра едет за ней с сумкой-холодильником, в котором поддерживается температура от плюс двух до восьми градусов. Вакцина «Пфайзер» за сутки до выдачи размораживается, указывается дата. После этой даты она пригодна в течение месяца. Если же есть перебои со светом, вакцину в сумках-холодильниках перевозят в ту амбулаторию, где свет есть.

Как организована медицинская помощь детям во время пандемии?

Екатерина ГУРИЕНКО, медицинский директор детской городской поликлиники №6, кандидат медицинских наук, врач-педиатр:

— Важно понимать, когда нужно обращаться за медицинской помощью. Даже если ребенок имеет все классические признаки коронавируса, нужно понаблюдать за ним и оценить его состояние, а с педиатром можно связаться по телефону. Вакцинировать детей можно с 12 лет. Прививка нужна детям с хроническими заболеваниями, для которых течение болезни может стать тяжелым. Прививаться можно вакциной «Пфайзер», но перед этим нужно проконсультироваться с педиатром. Если у ребенка есть какие-то проблемы со здоровьем, то это решают в индивидуальном порядке.

Можно ли делать прививки беременным?

Елена КОЛОДЕНКО, руководитель коммунального некоммерческого предприятия «Центр первичной медико-санитарной помощи №3» Одесского городского совета:

— Беременным необходима вакцинация, так как жизнь и матери, и ребенка может быть под угрозой, если возникнет коронавирусное заболевание. На сегодняшний день есть достаточно клинических испытаний, которые показали безопасность и эффективность вакцинации. Беременных мы вакцинируем РНК-содержащей вакциной, такой, как «Пфайзер».

Светлана ГАЛИЧ, доктор медицинских наук, акушер-гинеколог:

— Факт беременности не делает женщину более уязвимой для коронавируса, но и не защищает ее. Если она заболела ближе к родам, у нее есть вероятность более тяжелого течения заболевания. Среди осложнений беременности можно назвать преждевременные роды. Беременным женщинам можно вакцинироваться вакцинами «Пфайзер» и «Модерна». Кроме того, вакцина поможет выработать антитела, которые мать может передавать новорожденному.

Подготовила Ирина СОРОКИНА

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