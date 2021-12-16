На трассе Одесса-Рени зерновоз раздавил собственного шофера

15 декабря примерно в 22.30 на трассе Одесса-Рени перевернулся зерновоз, водитель которого погиб.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, погибшему было 44 года и он являлся гражданином соседнего государства.

Грузовик сначала съехал с дороги в кювет, а потом перевернулся. По информации очевидцев с места происшествия, водитель выпал из кабины и был раздавлен своим же автомобилем.

На место аварии прибыла следственно-оперативная группа по расследованиям дорожно-транспортных происшествий ГУНП в Одесской области.

Сведения о случившемся внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного Кодекса Украины.

Напомним, что недавно в Одессе плохо закрепленный на фуре груз (бетонные плиты), при резком торможении подвинулся вперед и буквально срезал кабину. Лишь чудом водитель не пострадал: Как в фильме ужасов — жуткое ДТП на Объездной дороге (видео)

А на трассе Одесса — Николаев произошло разрушительное ДТП с участием четырех грузовиков. В тот раз, к сожалению, тоже были человеческие жертвы.

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Фото ГУ Нацполиции в Одесской области