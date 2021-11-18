Коронавирус: как используют новые технологии для борьбы с пандемией?

Кризис, вызванный пандемией COVID‑19, продемонстрировал жизненно важную роль цифровых технологий. В первую очередь, они направлены на выявление и предотвращение распространения вируса.

Но немалая часть современных технологий призвана контролировать перемещение и действия граждан. «Одесская жизнь» выясняла, где и какие спецсредства используются и в каких странах это дало эффективный результат.

Китай: задолго до коронавируса

Еще в 2010 году в Китае начали вводить «Систему социального рейтинга». Эта технология оценивала поведение отдельных граждан через мобильные приложения, персональные девайсы и камеры наблюдения с функцией распознавания лица. В январе 2020-го китайское правительство подключило к системе контроля за нарушителями карантинных мер патрульные дроны, оборудованные камерами, микрофонами и громкоговорителями. Заметив гражданина без маски, коптер зависает над нарушителем и отправляет его домой.

Также китайские власти запустили приложение «Детектор близкого контакта». Если приложение определяет человека как подверженного риску заразиться, то ему рекомендуется оставаться дома и обратиться в местную больницу.

Опасная затея

Эксперты и активисты опасаются, что технологии, которые применяются сейчас с благой целью, могут использоваться и после окончания пандемии.

— Пять лет спустя, когда коронавирус пройдет, эти данные останутся доступны (властям — прим. ред.), и те станут искать в них новую информацию, — считает бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден.

В разных странах мира власти решили проверять список звонков граждан. Хотя ученые не считают эти данные нужными для отслеживания коронавируса.

Российские и белорусские активисты сомневаются, что их авторитарные режимы откажутся от новых способов контроля. Кроме того, часто данные, которые собирают власти, попадают в руки мошенников.

Израиль: анти-террористические технологии

С марта 2020 года в еврейском государстве для отслеживания зараженных коронавирусом разрешили использовать технологии, разработанные для борьбы с терроризмом. С помощью приложения «Маген» Служба безопасности Израиля — Шин-Бет — определяет местонахождение потенциального разносчика болезни по мобильному телефону. Слежка может вестись в отношении любого человека, который находился в близком контакте с зараженным или лицом, помещенным на карантин, в течение 14 дней до постановки диагноза.

Также в Израиле внедрили систему «Око ястреба» — по всей стране установили тысячи высокоточных камер наблюдения с возможностью идентификации автомобильных номеров. А для контроля за соблюдением самоизоляции израильские власти начали использовать мультикоптеры.

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Южная Корея: врачи-детективы

Южная Корея сделала ставку на масштабное тестирование населения и оперативное отслеживание контактов инфицированных.

В закон об общественном здравоохранении Южной Кореи внесли поправки, чтобы быстрее отслеживать контакты инфицированных. Для этого, как только становится известно об инфицировании, врачи-детективы начинают выявлять лиц, с которыми человек контактировал: через доступ к GPS-данным мобильных телефонов, истории использования кредитных карт и других источников. Данные о передвижении больного публикуют онлайн — без указания имени.

Все жители местности получают смс-сообщение о новом случае и ссылки на информацию о больном — в приложении «Corona 100 m» пользователи могут увидеть места, в которых недавно побывали зараженные. Также оно предупреждает власти в случае нарушения самоизоляции больными.

Мнение ученых

Около половины заболевших в мире заразили именно люди без симптомов. Поэтому ученые возлагают надежды на цифровое отслеживание контактов, но этой технологией нельзя пользоваться выборочно — нужно, чтобы власти могли следить за большинством населения через приложение на телефоне или постоянный доступ к геолокации. По оценкам ученых из Оксфордского университета, для эффективных результатов такое приложение должно быть установлено у 60% жителей.

Подготовила Татьяна СЯРОВА

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