Ученые по всему миру, ВОЗ и правительства разных стран обеспокоены появлением нового варианта коронавируса — B.1.1.529. На днях ученые-медики даже присвоили ему имя — назвали буквой греческого алфавита Омикрон. Что известно о новом штамме коронавируса?

До недавнего времени случаи заражения Омикроном были зафиксированы только в одной провинции Южно-Африканской Республики, но сейчас уже выявлены заболевшие в Гонконге, Нидерландах, Израиле, Бельгии. Специалисты опасаются скорого распространения нового вида по всему миру.

Специалисты из Всемирной организации здравоохранения считают Омикрон более заразным и подверженным множеству мутаций. По предварительным данным, в отличие от предыдущих штаммов у этого существует высокая опасность повторного заражения. Пока неизвестно, вызывает ли новый штамм более тяжелое течение болезни, но заражения зафиксированы у молодых людей (студентов университетов), у которых, как правило, болезнь обычно протекает в более легкой форме.

На сегодняшний день 24 страны мира приостановили авиасообщение или закрыли границы с ЮАР и соседними республиками.

Министерство здравоохранения Украины и МИД также рекомендуют гражданам воздержаться от поездок в Южно-Африканскую Республику, Ботсвану, Эсватини, Лесото, Мозамбик, Намибию и Зимбабве. А для путешественников, которые провели в соответствующих странах более семи дней, нужно пройти 14-дневную самоизоляцию.

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