В Одессе эвакуировали зрителей в мультиплексе «Гагарин Плаза»

Из-за подозрений на пожар в кинотеатре «Гагарин Плаза» вечером 15 декабря пришлось остановить все киносеансы, а зрителей вывели на улицу.

В Одессе был пожар в «Гагарин Плаза»?

Известно, что возгорание было незначительным и его быстро потушили своими силами.

Информацию о пожаре в «Гагарин Плаза» распространил паблик «Одесса как она есть».

В опубликованном сообщении было сказано следующее:

В Гагарин Плаза сейчас пожар. В мультиплексе остановили показы фильмов, всех попросили выйти на улицу во время сеанса. UPD – потушили

На опубликованном видео видно, что зрители мультиплекса стоят на улице и ждут дальнейшего развития ситуации. Никаких признаков огня там не заметно, как и действий сотрудников или пожарных по его тушению.

Так же в сообщении нет никакой информации об ущербе и пострадавших.

Отметим, что шесть лет назад в жилом комплексе от этого же застройщика и с таким же названием – «Гагарин Плаза», произошел сильный пожар, который охватил все 22 этажа здания. К счастью и в тот раз тоже обошлось без пострадавших, потому что ЖК на тот момент еще не был заселен. А горел пенопласт, который использовался для утепления стал.

Напомним, что недавно вспыхнул пожар в одном из офисов, расположенных на стадионе «Черноморец». И как раз в день, когда на арене должны были играть международный товарищеский матч сборные Украины и Болгарии.

Тогда пламя удалось быстро погасить еще до приезда пожарных и проведению игры пожар не помешал.

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