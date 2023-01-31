Новости Одессы и Одесской области

В Рени исполнили «Ой, у лузі червона калина» на румынском языке (Видео)

В Рени исполнили «Ой, у лузі червона калина» на румынском языке (Видео)

Украинская песня, ставшая символом борьбы за свободу нашего народа, зазвучала на румынском языке в День Соборности Украины. «Calinul rosu» — «Ой у лузі червона калина…» исполнил народный ансамбль молдавской народной песни «Цэрэнкуца» Ренийского Центра культуры и досуга.

— Мы услышали такую версию песни в социальных сетях в исполнении Лучии Махмут, — рассказывает руководитель ансамбля Галина Никита-Куля.

— Судя по акценту, по неправильному произношению слов, исполнительница не молдаванка и не румынка. Но в целом идея нам понравилась. Изучив текст, мы сочли, что перевод с украинского языка сделан не совсем логично, не точно.

С Марией Катаной, Ефросинией Берлинской и другими участницами нашего народного коллектива мы тщательно поработали над текстом, чтобы перевод на румынский язык был, с одной стороны, литературным, а с другой — чтобы слова легко ложились на музыку.

И у нас получился, можно сказать, свой вариант песни «Calinul rosu».

Читайте также: Фронтовые песни: как война отражается в нашей музыке (Видео)

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Антонина Бондарева ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить