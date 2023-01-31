В Рени исполнили «Ой, у лузі червона калина» на румынском языке (Видео)

— Мы услышали такую версию песни в социальных сетях в исполнении Лучии Махмут, — рассказывает руководитель ансамбля Галина Никита-Куля.

— Судя по акценту, по неправильному произношению слов, исполнительница не молдаванка и не румынка. Но в целом идея нам понравилась. Изучив текст, мы сочли, что перевод с украинского языка сделан не совсем логично, не точно.

С Марией Катаной, Ефросинией Берлинской и другими участницами нашего народного коллектива мы тщательно поработали над текстом, чтобы перевод на румынский язык был, с одной стороны, литературным, а с другой — чтобы слова легко ложились на музыку.

И у нас получился, можно сказать, свой вариант песни «Calinul rosu».