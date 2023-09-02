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Как и зачем проверяют украинских переселенцев?

Как и зачем проверяют украинских переселенцев?

В августе 2023 года в Украине начались проверки мест жительства людей со статусом внутренне перемещенного лица (ВПЛ). В результате такой идентификации некоторым украинцам могут отменить социальные выплаты, сообщают в Министерстве социальной политики Украины.

Сообщается, что проверку фактического места жительства ВПЛ проводят территориальные органы Национальной социальной сервисной службы. К ним могут приобщаться должностные лица органов социальной защиты населения и/или территориальных общин.

Основаниями для проведения проверки являются:

  • постановка ВПЛ на учет в пределах одной территориальной громады;
  • получение сообщения об изменении фактического места жительства/нахождения получателя помощи;
  • получение рекомендаций Минфина по результатам верификации.

О запланированной проверке человека должны уведомить не менее чем за два календарных дня до ее проведения. Соответствующие органы сделают это по телефону или другим доступным средством связи, которое обеспечит фиксацию сообщения.

Если у лица есть уважительная причина, не позволяющая присутствовать во время проверки, ее отложат на две недели. В течение 30 дней необходимо предоставить документы, которые подтвердят уважительную причину.

Если человек со статусом ВПЛ отсутствует во время проверки, должностные лица составят соответствующий акт и оставят уведомление.

Отметим, что проверки касаются тех, кто получает финансовую помощь на проживание. Таким образом, непрохождение идентификации и/или установление несоответствия критериям в течение 30 дней становится причиной отмены выплат.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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