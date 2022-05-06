Назначение пенсий в Украине: проблем с подтверждением стажа станет больше

Для назначения пенсии в Украине с каждым годом требуется все больше стажа. Например, в этом году для оформления пенсии в 60 лет нужно иметь не меньше 29 лет стажа. В следующем году будут требовать 30 лет и так далее. По плану, к 2028 году пенсия должна будет назначаться при наличии не менее 35 лет стажа. В противном случае придется ждать исполнения шестидесяти трех или даже шестидесяти пяти лет для назначения хотя бы социальной пенсии.

Однако стаж сначала нужно заработать, а потом еще и доказать его наличие. Наше законодательство и так не идеально, а в условиях серьезных экономических или военных потрясений оно и вовсе может стать бесполезным. И над этим надо задуматься уже сейчас.

Разрушенные города и миллионы беженцев

Теоретически стаж можно подтвердить даже при отсутствии трудовой книжки, о чем мы не раз писали. Но на практике далеко не всегда и не все зависит от человека.

Конкретный пример. На частном предприятии работали несколько сотен человек. Через месяц после начала боевых действий предприятие полностью остановилось. Люди даже не получили долги по зарплате. Спросить не с кого, связи с руководством нет. Это наверняка не единичный случай, не говоря о том, что многим пришлось спешно выехать из своих городов в качестве беженцев-переселенцев. Возможно, многие из них уже никогда не смогут получить потом справки с места работы, как и забрать свои трудовые книжки. Это одна сторона медали – когда миллионы людей в одночасье остались без работы и пока не могут нарабатывать себе не то что стаж, а просто заработать на кусок хлеба. Другая сторона медали – как в будущем подтвердить стаж, который человек уже заработал? Сейчас этот вопрос кажется не таким важным и срочным, но рано или поздно с ним придется столкнуться.

О бумажных и электронных трудовых книжках

Коротко напомним о том, что основным документом, подтверждающим стаж до 2004 года, является трудовая книжка. При ее отсутствии принимаются справки с места работы или из архивных учреждений. Но и в прежние времена люди сталкивались с проблемой, когда, например, трудовая книжка утеряна, предприятие ликвидировано, а документы в архив не сдавались. Хотя еще существует последняя спасительная соломинка – подтверждение стажа свидетельскими показаниями.

Все периоды работы после 2004 года преимущественно подтверждаются данными из системы персонифицированного учета об уплате страховых взносов. Более того, с прошлого года начался постепенный отказ от бумажных трудовых книжек. Отделы кадров стали оцифровывать трудовые книжки своих работников и передавать эти данные в Пенсионный фонд. Такую же процедуру человек может сделать и самостоятельно, зарегистрировавшись на портале Пенсионного фонда. В идеале в течение пяти лет все данные о стаже всех работающих людей должны были осесть в базах Пенсионного фонда, как за периоды работы с 1 января 2004 года, так и до этой даты. Но сейчас очевидно, что с этим могут быть проблемы.

Если человек работал официально и предприятие добросовестно отчисляло за него страховые взносы в Пенсионный фонд, то переживать за стаж после 2004 года, скорее всего, не стоит. Главное – чтобы система персонифицированного учета продолжала работать и все сведения в ней сохранились. А тем, у кого много стажа до 2004 года и кто еще не успел оцифровать свои трудовые книжки, важно позаботиться о том, чтобы их не потерять.

Проблемы жителей «серых зон»

Мало кто задумывался над тем, что, например, стаж в так называемых отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) после 2014 года при назначении пенсии на подконтрольной Украине территории не засчитывается. То же самое касается и стажа, приобретенного, например, в непризнанной Приднестровской республике. Как мы знаем, сейчас не только часть Донбасса, но и некоторые населенные пункты на юге Украины контролируются вооруженными силами рф. Судьба проживающих там людей, в том числе их работа и пенсионное обеспечение, остаются под вопросом. Наверное, до окончания боевых действий эти вопросы останутся нерешенными. Но, очевидно, что в пенсионное законодательство придется вносить очередные правки, по крайней мере, чтобы урегулировать отношения людей из этих регионов с Пенсионным фондом за время боевых действий и оккупации.

Если говорить о внутренне перемещенных лицах, то здесь определенные наработки есть. У таких людей проблем с подтверждением стажа и назначением пенсии может быть меньше, чем у тех, кто, например, уехал за границу. На помощь придет, прежде всего, и уже упомянутая система персонифицированного учета (единый государственный реестр застрахованных лиц), и трудовая книжка (если будет на руках). Многие люди после 2014 года переехали из Донбасса и Крыма на подконтрольную Украине территорию и, в основном без проблем, переоформили или впоследствии оформили пенсии.

…и вынужденной эмиграции

А вот с теми, кто уехал за границу, намного сложней. Если люди уехали ненадолго и со временем вернутся, то просто потеряют стаж за это время. Если же останутся жить за границей, то многое зависит от того, в какой стране они остались. С некоторыми странами у Украины подписаны договора о сотрудничестве в сфере пенсионного обеспечения. В некоторых случаях возможен взаимозачет стажа, то есть стаж, приобретенный в Украине, будет засчитываться и в другой стране. Но так далеко не везде. И здесь, конечно, важно все подтверждать документально.

Зачастую приходиться делать запросы из одной страны в другую, чтобы все это урегулировать в каждом конкретном случае. Здесь уже играет роль логистика, бюрократия и просто политика – какие отношения и с какими странами у нас будут после войны, и как хорошо будет работать наш Пенсионный фонд в этих условиях. Но важно понимать, что многие украинцы, лишившиеся сейчас жилья, работы и других благ, впоследствии могут остаться еще и без пенсии из-за невозможности в будущем подтвердить свой стаж. Об этом надо подумать заранее. Конечно, всегда хоть небольшая надежда остается все-таки на государство. Хотя, как мы уже писали ранее, не все пенсионные проблемы были решены для переселенцев и за последние восемь лет, а теперь у Министерства социальной политики появляются еще более сложные вызовы.

Сергей Коробкин

Фото из открытых источников