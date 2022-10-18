Теперь трудовой стаж можно подтвердить свидетельскими показаниями: подробности

Изменений в этом Порядке произошло немало и одно из них – это возможность подтверждать стаж свидетельскими показаниями. В условиях войны это действительно важно. Однако подтверждение стажа свидетельскими показаниями не является новостью. Это было предусмотрено законодательством гораздо раньше. Что же изменилось в обновленном Порядке?

Если документы есть

Если документы о стаже работы не сохранились, подтверждение стажа работы может осуществляться органами Пенсионного фонда Украины (ПФУ) на основании свидетельских показаний. Сразу отметим, что речь идет исключительно о периодах работы до 1 января 2004 года. Тогда основным документом, подтверждающим стаж, была трудовая книжка. После указанной даты стаж подтверждается прежде всего данными персонифицированного учета об уплате страховых взносов (данными из единого государственного реестра застрахованных лиц). К тому же сейчас идет постепенный процесс оформления электронных трудовых книжек. То есть необходимость собирать кучу документов для назначения пенсии постепенно исчезает – все данные об официальном стаже человека, по крайней мере с 2004 года, уже есть в государственных реестрах в электронном виде. Однако есть проблема как раз со стажем за предыдущие годы. В случае утраты трудовой книжки стаж, полученный до 2004 года, может подтверждаться справками с места работы, архивными документами и другими.

Если документов нет

При отсутствии документов об имеющемся стаже работы и невозможности их получения в связи со стихийным бедствием, авариями, катастрофами или другими чрезвычайными ситуациями стаж работы, дающий право на пенсию, устанавливается на основании показаний не менее двух свидетелей, знающих заявителя по общей с ним работе на одном предприятии, в учреждении, организации (в том числе колхозе) или в одной системе.

В таком же порядке свидетельскими показаниями подтверждается время работы граждан из числа национальных меньшинств, принудительно выселенных из мест постоянного проживания в 30-40 годы, а также время работы в колхозе до 1965 года в случаях, когда невозможно получить документы об имеющемся стаже, независимо от причин отсутствия необходимых документов.

Возможны случаи, когда документы потеряны по другим причинам, чем указано выше. К примеру, предприятие ликвидировано, а в архив документы не попали. В таком случае стаж устанавливается на основании показаний не менее двух свидетелей, которые знали заявителя по совместной с ним работе и имели документы о своей работе за то же время.

В таком же порядке подтверждается стаж работы в отсутствие документов в случае, когда предприятия, учреждения, организации или их правопреемники размещаются (размещались) на временно оккупированных территориях и в районе проведения боевых действий. Это касается и случаев, когда имущество (документы) предприятий и учреждений (независимо от места их регистрации на территории Украины) повреждено или уничтожено в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией РФ против Украины, при условии документального подтверждения повреждения или уничтожения имущества (документов).

* «О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Украины от 12 августа 1993 г. №637»

Что изменилось?

Что же изменилось после принятия постановления 27 сентября? Ранее в случае потери документов в результате войны стаж подтверждался в таком же порядке, как и в результате стихийного бедствия. То есть необходимо было просто найти двух свидетелей, но от них не требовалось предоставлять документы о своей работе. Также не было требования подтверждать утрату имущества документально. Вместе с тем, в предыдущем порядке говорилось просто о «военных действиях», там не конкретизировалось, о каких именно войнах речь. Итак, в какой-то мере, обновленный порядок, наоборот, несколько усложнил процесс подтверждения стажа людям, пострадавшим от войны. Однако новые нюансы в нем прописаны более тщательно, чем раньше. Теперь четко понятно, какие именно люди из числа пострадавших и как именно смогут воспользоваться своим правом на восстановление стажа.

Для жертв нацистских преследований

Дополним, что в Порядке давно существует пункт для людей, которых, наверное, осталось очень мало. При отсутствии документов о времени пребывания в фашистских концлагерях, гетто и других местах принудительного содержания в период войны лиц, в том числе детей, принудительно вывезенных с временно оккупированной территории в период Второй мировой войны, проживания в г. Ленинграде в период его блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года указанные периоды могут быть установлены на основании показаний одного или более свидетелей, имеющих соответствующие документы (справки, выданные архивными учреждениями, органами Службы безопасности, Службы внешней разведки или МВД по месту прибытия указанных лиц в Украину, эвакуационные удостоверения, мобилизационные распоряжения и так далее)».

Если работали на Донбассе или в Крыму

Для тех, у кого в трудовой книжке есть записи с исправлениями или недостоверные или неточные записи о периодах работы до 2004 года на предприятиях или учреждениях, расположенных на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и в Крыму, стаж работы, дающий право на пенсию также можно подтвердить свидетелями. Это предусмотрено постановлением правления ПФУ №18-1 от 10 ноября 2006 года (с изменениями от 12.11.2020 г.), которым утвержден Порядок подтверждения периодов работы, которые засчитываются в стаж для назначения пенсии. Соответствующие изменения были внесены в постановление 12 ноября 2020 года.

Как опрашивают свидетелей

Именно в вышеуказанном Порядке №18-1 описан пример того, как происходит опрос свидетелей. Для подтверждения периодов работы на предприятиях, расположенных на временно оккупированной территории, заявитель или доверенное лицо предоставляет трудовую книжку (в которой есть неточные записи) и указывает в заявлении данные о свидетелях (не менее двух), знающих заявителя по совместной с ним работе и имеющих документы о своей работе в то время. Дополнительно можно подавать и другие документы, хотя бы косвенно подтверждающие стаж.

Для подтверждения периодов работы на предприятиях, расположенных на временно оккупированной территории, территориальный орган ПФУ приглашает и опрашивает свидетеля. Если, например, свидетель проживает в другой области Украины, нежели в той, в которой находится заявитель, территориальный орган ПФУ делает запрос в управление, в районе которого проживает свидетель.

Приглашение свидетелю направляется в течение трех рабочих дней со дня обращения заявителя в свой ПФУ (или со дня получения соответствующего запроса от другого управления ПФУ).

Если свидетель проживает на временно оккупированной территории, приглашение для его опроса осуществляется заявителем. В таком случае опрос проводится тем управлением ПФУ, которое выбирает свидетель.

Результаты опроса свидетеля оформляются актом установленного образца. Этот акт и заверенные соответствующим управлением ПФУ копии документов о подтверждении стажа в течение трех рабочих дней со дня опроса направляются в управление ПФУ, которое делало запрос.

Свидетель, проживающий за пределами Украины, отсылает заявление, в котором указывается информация о совместном периоде работы на одном предприятии с заявителем, легализованное органами Министерства иностранных дел Украины (в случае если другое не предусмотрено международными договорами, в которых участвует Украина) или дипломатическим представительством, или консульским учреждением Украины в государстве проживания свидетеля. К заявлению свидетель прилагает заверенные копии документов о своей работе за время, в котором он подтверждает работу заявителя.

Акты опроса свидетелей и копии документов об их работе за время, относительно которого они подтверждают работу заявителя, прилагаются к заявлению о подтверждении стажа.

Автор Сергей КОРОБКИН