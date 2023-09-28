Пенсии в 2024 году вырастут: кому и когда ждать повышения

Как повысятся пенсии в 2024 году можно понять по закону «О Государственном бюджете Украины на 2024 год», который сейчас находится на рассмотрении в Верховной Раде.«Одесская жизнь» изучила этот проект закона и публикует предварительные данные о том, как изменятся пенсии в 2024 году.

Как изменится пенсия в 2024 году

Самое главное – поднимут прожиточный минимум. Он не пересматривался с декабря 2022 года. Согласно законопроекту, с 1 января 2024 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц вырастет с нынешних 2589 гривен до 2920 гривен. Это общий прожиточный минимум, от которого зависит размер доплаты к пенсии почетным донорам (10% от указанной суммы).

Вместе с тем прожиточный минимум для инвалидов — лиц, потерявших трудоспособность, должен вырасти с нынешних 2093 до 2361 гривны, то есть на 268 гривен. Именно этот прожиточный минимум используется при начислении пенсий для инвалидов. От него зависит размер минимальной пенсии и разных надбавок к пенсии, например: за сверхнормативный стаж, за особые заслуги, доплаты ветеранам войны и так далее. К прожиточному минимуму также привязаны размеры различных государственных социальных пособий, которые в этом году не пересматривались и не индексировались вообще.

Какой будет минимальная и максимальная пенсия в 2024 году

Итак, наименьшая пенсионная выплата в следующем году должна составлять 2361 гривну, а максимальная – в десять раз выше – 23 тысячи 610 гривен (хотя мы знаем, что есть пенсии и выше этого размера). В случае принятия указанного закона прожиточный минимум будет таким в течение всего 2024 года.

Кроме того, в следующем году должна вырасти минимальная зарплата. С 1 января 2024 года ее размер может составить 7100 гривен (на 400 гривен больше, чем сейчас), а с 1 апреля – 8 тысяч гривен.

От этого размера зависит минимальная пенсия по возрасту для лиц, достигших 65-летнего возраста и имеющих полный стаж (женщины – 30 лет, мужчины – 35 лет). У таких лиц минимальная пенсия не может быть ниже 40% от минимальной зарплаты. Сегодня такая пенсия составляет 2680 гривен – это 40% нынешней минимальной зарплаты, что составляет 6700 гривен. Следовательно, с 1 апреля 2024 года она может вырасти до 3200 гривен. А для остальных пенсионеров минимальная пенсия по возрасту обычно равна прожиточному минимуму и, как указано выше, не может быть ниже 2093 гривен сегодня и 2361 гривны с 1 января 2024 года.

Впрочем, с поднятием этого прожиточного минимума пенсии вырастут далеко не у всех. Ибо их размер регулирует не только закон, но и постановления правительства. Так, согласно постановлению Кабинета Министров от 24 февраля 2023 года №168, минимальная пенсионная выплата для большинства неработающих граждан уже сегодня не может быть меньше 2520 гривен.

Что будет с индексацией пенсий

Деньги на индексацию пенсий в следующем году в бюджет, якобы, тоже закладываются. Еще в августе министр социальной политики Оксана Жолнович говорила, что индексация пенсий в марте 2024 года планируется. А народный депутат Александр Качура даже назвал ориентировочный процент повышения. По его словам, пенсии планировалось поднять на 16%.

И вот уже по итогам состоявшегося 15 сентября заседания Кабмина ряд заявлений сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. В частности, он отметил, что начинается комплексная реформа, и в новом году будут проиндексированы все пенсии.

Следует отметить, что в этом нет ничего нового. Когда-то давно так уже делалось. И, кстати, в этом году впервые за долгое время пенсии проиндексировали практически всем категориям пенсионеров, за небольшим исключением. Но главное, что индексацию пообещали уже на самом высоком уровне, хотя бюджет окончательно не принят.

Как изменится расчет пенсий в 2024 году

«Мы введем коэффициенты и баллы, которые позволят людям с одинаковыми условиями ухода на пенсию, независимо от его времени, получать одинаковую пенсию и одинаковую индексацию. Это позволит в 2024 году повысить среднюю пенсию до шести тысяч гривен», – написал Денис Шмыгаль у себя в Телеграм-канале (на сегодняшний день средняя пенсия составляет 5311 гривен).

Это уже более интересная вещь, которая действительно может стать чем-то новым. Возможно, именно об этом ранее говорила и Оксана Жолнович. Она анонсировала, что правительство работает над изменением механизма расчета пенсий. Новую модель обещали презентовать до конца текущего года. Но тогда не было конкретики. И вот уже премьер-министр приоткрыл занавес о «коэффициентах и баллах».

Речь идет о том, чтобы преодолеть заложенную в законе несправедливость, когда для людей, выходящих на пенсию в разные годы, применяются разные показатели средней заработной платы и финальный расчет пенсии значительно отличается. Ведь те, кто выходит позже, получают пенсию с привязкой к более высокой, более современной, средней зарплате по стране. Соответственно старые пенсии отстают от новых и ситуацию не исправляет даже индексация. То есть если два человека работали одинаковое количество лет на одной должности с одинаковой зарплатой, но вышли на пенсию в разные годы, то и пенсия у них будет разной.

По словам главы правительства, введение системы баллов должно устранить эту диспропорцию. Размеры давно назначенных пенсий должны подтянуть до современного уровня.

Впрочем, некоторые вопросы остаются. Как именно это будет работать, пока неизвестно. Предусматривает ли это изменения в законодательство, будет ли это очередное постановление Кабмина, посвященное следующей индексации, пока тоже непонятно. Закладываются ли деньги на такую реформу, если проект бюджета уже написан, а новая модель расчета пенсий еще не утверждена?

Новая концепция прожиточного минимума

Также можно упомянуть, что депутаты работают над новой концепцией прожиточного минимума. Об этом в августе говорил заместитель председателя комитета Верховной Рады по соцполитике Михаил Цымбалюк. Ведь известно, что реальный прожиточный минимум не соответствует закладываемому в бюджете. К примеру, Александр Качура отметил, что реальный прожиточный минимум должен быть уже 9,5 тысячи гривен. Но, согласно действующему законодательству, сегодня и прожиточный минимум, и минимальная пенсия составляют немногим более двух тысяч гривен. Разница – в четыре раза.

Впрочем, ранее сообщалось о необходимости отвязать пенсии от прожиточного минимума. Обнаруживается определенное противоречие. К чему приведут очередные реформы, покажет время. Не факт, что все это будет учтено в ближайшей бюджетной программе.

Хватит ли денег на пенсии в 2024 году

Напоследок риторический вопрос: хватит ли денег на все эти повышения? Ведь в правительстве честно говорят, что в этом году большинство расходов идет на армию, а все социальные выплаты фактически осуществляются за счет иностранной помощи и кредитов.

Согласно проекту госбюджета, доходы государства в следующем году должны составить 1,746 триллиона гривен, а расходы – 3,308 триллиона. На все заложенные нужды уже заранее не хватает 1,531 триллиона гривен. Как так можно планировать, это отдельный вопрос. К тому же известно, что дефицит бюджета Пенсионного фонда колоссальный, а даже небольшое повышение пенсий влечет дополнительную нагрузку на бюджет в миллиарды гривен ежемесячно.

Понятно, что в следующем году все будет зависеть от поддержки международных партнеров. Конечно, обещанное повышение все равно не решит проблемы людей и не компенсирует рост цен. Но остается надеяться хотя бы на это. Вероятно, правительственные чиновники что-то знают, если так смело обещают в военное время выделить дополнительные десятки миллиардов гривен на повышение пенсий в следующем году.