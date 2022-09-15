Какая пенсия будет у предпринимателя?

«Я – предприниматель. Исправно плачу все налоги. Ответьте, пожалуйста, на мои вопросы: 1. Будет ли у меня пенсия по достижении пенсионного возраста? 2. Если будет, то в каком размере? 3. Как пенсия будет рассчитываться, то есть от чего будет зависеть? Денис Бидюк, письмо пришло на электронную почту»

Как засчитывают стаж работы?

Право на назначение пенсии и ее расчет зависит от множества факторов. Сегодня пенсия по возрасту назначается в 60 лет при наличии не менее 29 лет стажа. В следующем году будут требовать 30 лет. С 2028 года понадобится уже 35 лет общего стажа. Это касается и мужчин, и женщин. В ином случае пенсию могут назначить в 63 или 65 лет.

Стаж до 2004 года считается по трудовой книжке. В него же могут войти, например, периоды учебы в вузе или ухода неработающей матери за ребенком до трех лет. Все периоды стажа, начиная с 2004 года, засчитываются исключительно на основании данных об уплате страховых взносов.

Предпринимательский стаж и до и после 2004 года засчитывается, прежде всего, на основании данных об уплате взносов. Если за каждый месяц единый социальный взнос уплачивается в сумме не меньше минимального, то стаж будет полностью зачтен календарно. Если взнос меньше минимального, то стаж могут засчитать не в полном объеме, а пропорционально уплаченным взносам (например, не весь месяц, а только несколько дней из него). Впрочем, здесь могут быть и другие варианты. Например, вам предложат сделать доплату до минимального страхового взноса или стаж предпринимателя зачтут для определения права на пенсию, но не будут этот стаж учитывать непосредственно при расчете пенсии.

О нюансах расчета пенсии

Стаж – один из ключевых параметров. Без него не назначат пенсию, и он же влияет на размер пенсии. Сколько лет стажа, таков примерно процент пенсии от зарплаты. Например, при 35 годах стажа основной размер пенсии будет составлять 35% от зарплаты. А вот определение размера зарплаты – процесс более сложный. Сначала мы берем всю зарплату, начиная с июля 2000 года до момента назначения пенсии. Сюда включается весь доход, с которого были уплачены страховые взносы по данным из реестра персонифицированного учета. По желанию будущего пенсионера, еще можно приобщить справку о зарплате за любые 5 лет работы подряд до 2000 года. Затем нужно вывести индивидуальный коэффициент зарплаты за все годы. То есть высчитать средний коэффициент зарплаты и (или) дохода от предпринимательской деятельности за каждый месяц из всех 20-30 лет зарплаты, которые возьмут в расчет.

По желанию будущего пенсионера, еще можно приобщить справку о зарплате за любые 5 лет работы подряд до 2000 года

Чтобы определить коэффициент зарплаты за один месяц, нужно зарплату в конкретном месяце поделить на среднюю зарплату по стране в этом месяце. Например, в декабре 2021 года средняя зарплата по Украине, с которой уплачены страховые взносы, составила 15 700,65 гривни. Допустим, что в этом же месяце вы от своей предпринимательской деятельности уплатили минимальный страховой взнос в сумме 1430 гривен – это 22% от минимальной зарплаты, которая составляет 6500 гривен. Следовательно, индивидуальный коэффициент вашей зарплаты за этот месяц может быть 0,41399 (6500: 15 700,65), то есть почти на 60% ниже среднего.

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Далее средний коэффициент зарплаты за все месяцы умножается на среднюю заработную плату по стране за три года, предшествующих году обращения за назначением пенсии. А потом полученную зарплату умножают на коэффициент стажа. Например, в этом году при назначении пенсии учитывается средняя зарплата за 2019-2021 годы в размере 12 993,56 гривни. То есть у человека со стажем 35 лет и примерно средней зарплатой за все годы (коэффициент зарплаты, допустим, равняется единице), основной размер пенсии, назначенной в этом году, будет составлять 4547,75 гривни (12 993,56 х 1 х 0,35).

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То есть видим, что основной размер пенсии по возрасту зависит и то количества стажа, и от индивидуального коэффициента зарплаты, и от года выхода на пенсию. Все это просчитать заранее практически невозможно. И это не говоря уже о множестве других вероятных нюансов, а также с поправкой на то, что законодательство периодически меняется.

Сергей Коробкин, независимый консультант