До пенсійних законів скоро внесуть дуже багато важливих змін

Законопроект №9453 «Про внесення змін до деяких законів України щодо пропорційного обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України» Документ ухвалено у першому читанні — тобто. прийнято за основу.

У кого зміниться розмір пенсії

Законопроект насамперед забезпечує можливість зараховувати трудовий стаж українців за межами держави у зв’язку з розірванням угод щодо пенсійного забезпечення з країнами-учасницями Співдружності Незалежних Держав. Втім, передбачено низку інших змін.

Відповідно до пояснювальної записки, проектом даного нормативного документа пропонується:

врегулювати питання обчислення розміру пенсії пропорційно до страхового стажу , придбаного в Україні, для осіб, які працювали в Україні та за її межами;

врегулювати питання щодо зарахування стажу, набутого за період роботи в державах, що входили до складу колишнього СРСР;

визначити умови пенсійного забезпечення військовослужбовців, які мають страховий стаж, набутий у Російській Федерації.

Крім того, передбачається доповнити перелік підстав для припинення виплати пенсії у разі:

тимчасове проживання за кордоном за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії;

якщо особа визнана безвісти зниклою або оголошена померлою в установленому законом порядку;

якщо пенсіонеру надано статус особи, яка зникла безвісти за особливих обставин, відповідно до Закону України «Про правовий статус осіб, які зникли безвісти за особливих обставин»;

якщо пенсію не отримували протягом шести місяців поспіль в організаціях, які здійснюють виплату та доставку пенсій, або у разі відсутності протягом шести місяців поспіль видаткових операцій в установах банків за поточними рахунками, на які провадиться виплата пенсій;

якщо одержувачі пенсії не проходили фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством.

Також пропонується відновити умови ідентифікації внутрішньо переміщених осіб на загальних підставах.

З одного боку, далеко не всі ці пункти дають нам уявлення про те, як саме це має працювати. З іншого боку, далеко не всі перераховані — нововведення. Ми завітали безпосередньо до тексту майбутнього закону і вирішили вивчити його докладніше. Далі наводимо найбільш значущі із запропонованих змін.

ВІЙСЬКОВІ ПЕНСІЇ: що не зарахують на вислугу років?

Отже, проект передбачає, що військова служба до 1992 року зараховуватиметься у вислугу років, як і раніше, без будь-яких перешкод, незалежно від того, на території якої країни колишнього СРСР проходила служба.

Служба після 1992 року в якійсь із країн СНД зараховуватиметься у вислугу років лише за умови, що Україна має відповідну двосторонню угоду з цією країною.

Служба після 19 лютого 2014 року не зараховуватиметься у вислугу за жодних обставин. Тут йдеться про військову чи державну службу (або службу в органах місцевого самоврядування) у Російській федерації або на тимчасово окупованих територіях.

Свого часу, 15 травня 1992 року, було укладено «Угоду про порядок пенсійного забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей та державне страхування військовослужбовців держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав». Законопроект передбачає, що пенсії, раніше призначені з урахуванням положень цієї угоди, виплачуватимуться, як і раніше, попри його розірвання.

ЦИВІЛЬНІ ПЕНСІЇ: що потрібно знати про закордонний стаж?

Пропонується доповнити Закон «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» двома новими статтями (24-1 та 26-1).

Стаття 24-1 «Періоди трудової діяльності за межами України, які зараховуються до страхового стажу».

Перший пункт. Передбачає, що періоди трудової діяльності за межами України зараховуються до страхового стажу, якщо за цей період сплачено страхові внески до Пенсійного фонду або якщо це передбачено міжнародними договорами.

Отже, у цьому пункті не написано нічого нового. Сьогодні це працює так само.

Другий пункт. Передбачає, що періоди трудової діяльності до 1 січня 1992 року за межами України в республіках колишнього СРСР зараховуються до страхового стажу, у тому числі на пільгових умовах, за умови нездійснення іншою державою пенсійних виплат за зазначені періоди. Порядок підтвердження нездійснення іншою державою пенсійних виплат має визначити Кабінет Міністрів.

Зауважимо, що ці періоди зараховувалися до стажу і раніше без будь-яких передумов. Поки що невідомо, яким буде додатковий порядок від Кабміну. Але такий стан речей навпаки може погіршити пенсійне забезпечення майбутнім пенсіонерам, адже з’являться додаткові вимоги.

Третій пункт. Передбачає, що, як і у випадку з військовими, до страхового стажу не зараховуватимуться періоди військової чи державної служби після 19 лютого 2014 року на території Російської Федерації або на тимчасово окупованих територіях.

Тут слід додати, що нині будь-який стаж біля російської федерації не зараховується у принципі. Зокрема, за періоди роботи до 19 лютого 2014 року і не лише на державній чи військовій службі. Під питанням залишається будь-який стаж за період тимчасової окупації. Адже тут ми стикаємося з несплатою страхових внесків до ПФУ та питанням легалізації документів, виданих на непідконтрольній Україні території.

Стаття 26-1

Стосується умов включення періодів роботи в інших державах до страхового стажу для визначення права на призначення пенсії за віком. Ця стаття справді має новаторський характер. Вона передбачає, що у разі відсутності необхідного стажу визначення права на призначення пенсії за віком включаються періоди роботи в інших державах. Таке включення можливе за умови, що відповідні періоди людині зарахували до стажу за законодавством тієї країни, де він працював. Втім, і тут усе упирається до Кабінету Міністрів, який також має затвердити додатковий порядок.

Також слід розуміти хитрість фрази визначення права на пенсію. Якщо людині стажу не вистачає для своєчасного виходу на пенсію, то закордонний стаж, за логікою законотворців, зарахують на українську та пенсію призначать вчасно. Але при обчисленні безпосередньо розміру пенсії цей стаж не враховуватимуть.

ВИПЛАТА ПЕНСІЙ: хто може залишитися без грошей?

По-перше, до зазначеного вище Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» хочуть офіційно запровадити термін «фізична ідентифікація». З одного боку, автори законопроекту зазначають, що хочуть припинити дискримінацію внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та зробити для них ідентифікацію на загальних підставах. З іншого боку, може статися так, що, навпаки, ідентифікацію відбуватимуться не лише ВПО, а й інші пенсіонери.

Потім закон пропонують доповнити статтею 47-1. Вона передбачає, що виплата пенсії особам, які тимчасово проживають за межами України, здійснюватиметься на поточні рахунки, відкриті в установах банків, розташованих на території України, за умови проходження до 31 грудня кожного року особою фізичної ідентифікації.

Якщо зміни до законодавства незабаром будуть ухвалені та набудуть чинності цього року, то у багатьох вітчизняних пенсіонерів, які перебувають за кордоном, одразу виникнуть проблеми, оскільки до 31 грудня часу залишатиметься не так уже й багато.

Розширення підстав для припинення виплати пенсії

Вони коротко перераховані на початку. Можемо лише прокоментувати окремі моменти.

Припинення виплати пенсії за заявою пенсіонера через тимчасове проживання за кордоном.

З одного боку, у разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за кордон, згідно із законом, виплата пенсії має припинятися. З іншого боку, законодавство чітко не обмежує людей у ​​пенсійних правах. Якщо вони виїхали. Ті, хто мешкає за кордоном, продовжують отримувати пенсію. Дивно сподіватися, що багато бажаючих добровільно від цього відмовитися.

Припинення (зупинення) виплати пенсії у разі визнання особи зниклою безвісти.

Це здається логічним кроком. Якщо людина не з’являється за своєю пенсією протягом певного часу, то її нарахування у будь-якому разі припинять.

Припинення виплати пенсії у разі неотримання її протягом шести місяців поспіль на пошті або у разі відсутності протягом шести місяців поспіль видаткових операцій в установах банків за поточними рахунками.

Щодо пошти, то така норма діє вже багато років. Щодо банків сьогодні процес припинення дещо розтягнутий. Якщо рух коштів на банківській картці немає протягом року, пенсію переводять на пошту. А потім через півроку виплату призупиняють остаточно, якщо й далі людина не б’є на сполох і не звертається за своєю пенсією. Тепер держава планує ставитись до зайвих виплат ще дбайливіше.

Припинення виплат за непроходження фізичної ідентифікації (у випадках, передбачених законодавством).

По цьому пункту поки що більше запитань, ніж відповідей. Про ідентифікацію в останні місяці йшлося багато. І, головним чином, вона поки що все ж таки спрямована на переселенців. Ймовірно, коли буде ухвалено цей закон, тоді дійде справа і до тих, хто перебуває за кордоном, і до тих, хто мешкає на тимчасово окупованих територіях. Хоча сьогодні законодавство передбачає, що ідентифікацію можна пройти не лише шляхом особистої присутності у ПФУ чи банку, а й дистанційно.

Зазначимо, що банки будуть зобов’язані повернути ПФУ гроші з пенсійних карток, якщо людина не встигла їх використати протягом останніх шести місяців. Це стосується двох останніх випадків: або якщо не було руху на особовому рахунку протягом півріччя, або якщо людина не пройшла своєчасно ідентифікацію.

Хто та як зможе відновити виплати?

На цьому фоні може з’явитися і приємніша новація. Громадянам, які мешкають на тимчасово окупованих територіях або під час тимчасової окупації територій виїхали на підконтрольну Україні територію, виплата пенсії провадиться за умови неотримання пенсії від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації. Це, в принципі, відповідає чинному законодавству. Але на сьогодні немає обміну інформацією між органами пенсійного забезпечення двох країн. Тому багато людей, які свого часу поїхали, наприклад, із Криму, не можуть переоформити пенсію в Україні. Отже, незабаром неотримання пенсії від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації можна буде підтвердити формально – вказавши це у заяві до органу ПФУ про призначення чи поновлення виплати пенсії.

***

Насамкінець ще раз підкреслимо, що це тільки проект закону. Коли його приймуть і в якому вигляді, достеменно невідомо. Втім, тенденції проглядаються цілком конкретні: у законі є не лише позитивні норми, а й ті, що можуть ускладнити життя окремим категоріям громадян.

Читайте також: