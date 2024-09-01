В Одесской области умершее село превратили в современную смарт-локацию (фото)

Чем уникально село Семисотка?

Мало кто знает, что если отъехать всего на полтора километра от известной туристической локации Фрумушика, можно попасть из Бородинской громаду Болградского района в Петропавловскую громаду Белгород-Днестровского района — в село Семисотка. Многие называют его «селом будущего». Так что же в нем такого уникального?

Возродить село и вдохнуть в него новую жизнь решил предприниматель Александр Палариев. Его отец Андрей Демидович Палариев родился в этом селе, и детство Александра Андреевича прошло именно здесь. Но в начале XXI века село почти исчезло с карты Украины. В нем осталось всего шесть жителей.

Андрей Палариев выкупил все дома, когда-то оставленные хозяевами.

Усадьбы отремонтировали, в то же время полностью сохранили национальный колорит и самобытность здешних жилищ. Все дома оборудованы солнечными батареями: они обеспечивают энергией и сами дома, а еще и доход от продажи ее излишка идет на зарплату оставшимся в селе жителям и тем, кто работает над его обустройством. Вода подается из небольших скважин и местных колодцев насосами. Также здесь построили асфальтированную дорогу, открыли три краеведческих музея.

На сегодняшний день в селе проживают две коренные жительницы, которые помнят, как здесь когда-то кипела жизнь. Также в Семисотке проживает несколько работающих здесь приезжих.

Три музея и лоза-долгожительница

Сейчас Семисотка встречает гостей единственным в Украине музеем колодцев разных времен и народов. Неподалеку — музей известного молдавского художника Михая Греку родом из Фараоновки.

Далее по дороге находится дом, во дворе которого растет виноградная лоза, которой уже более 150 лет. В этом году долгожительница заявлена ​​в Книгу рекордов Украины.

В музее села представлены экспонаты народного промысла, старинная мебель, одеяла, посуда и многое другое. А еще есть сарай со старинными орудиями труда.

В настоящее время готовится к открытию еще один музей — знаменитых людей буджацких степей, таких как Мария Биешу, известная певица, первый мэр Тель-Авива Мейр Дизенгоф, еврейский писатель Мойше Альтман, Скарлат Стурдза, один из губернаторов Бессарабской области, Шико Аронов, молдавский дирижер-композитор.

А еще в Семисотке делают блюдо “Плацинда” по уникальному рецепту, благодаря которому его внесли в Национальный перечень нематериального наследия Украины.

Как можно поселиться в Семисотке

Семисотка создана не только как туристическая локация, но и как село для жизни. Тихое, спокойное место, окутанное дикой природой буджацких степей.

Кстати, как сообщил в личном разговоре Александр Палариев, здесь готовы принять на постоянное проживание несколько семей, главное требование — трудолюбие. Учитывая, что сейчас в стране война и люди остаются без жилья, уютное убежище они могут найти в Семисотке. Правда, есть одна проблема, заметил Александр Палариев:

— Из Староселья, ближайшего к Семисотке села, есть только грунтовая дорога, поэтому если понадобится, например, машина скорой помощи, в непогодуона до села просто не доедет. Поєтому лучше иметь свой транспорт.

Если кто-то взвесит все за и против и решит приехать жить и работать в Семисотке, обращайтесь напрямую к Александру Андреевичу по телефону (050) 316-90-66.

Здесь жили немцы-пастухи

Семисотка была основана в 1909 году. Историю о происхождении названия рассказывают такую.

В этом поселении когда-то проживал немец по имени Нэшпорт. Он был очень богатым и порядочным человеком, и содержал 700 гектаров земли, которые обрабатывали жители села. Именно от этих семисот гектаров, якобы, и произошло название — Семисотка.

Жители села в основном занимались овцеводством – делали брынзу, заготавливали шерсть, разводили ягнят. Все это хорошо продавалось на базарах Бессарабии. В 1940 году в Семисотце проживало полсотни жителей немецкого происхождения. Но в начале Второй мировой войны все они были выселены. Здесь поселились жители соседних сел.

Снаряды на огородах и разрешение от Хрущева

В 1946 году, из-за строительства рядом с селом военного полигона, некоторые жители начали выезжать в другие места. А сюда приехали новые поселенцы. Но их жизнь не была спокойной. Село вошло в территорию военного полигона — во время учений бывало такое, что на огороды людей падали снаряды.

В конце концов, властями было принято решение о выселении жителей Семисотки. Тогда, как рассказывали старейшины села, один из жителей — фронтовик — в 1953 году поехал на аудиенцию к тогдашнему главе СССР Хрущеву, и смог добиться того, чтобы в селе разрешили остаться ветеранам войны.

Правда это или нет — неизвестно, однако ветераны со своими семьями построили здесь 24 дома, которые стоят по сей день. Со временем жители села умирали, дома пустели, молодежь выехала. Но сейчас Семисотка снова возрождается.