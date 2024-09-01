Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области умершее село превратили в современную смарт-локацию (фото)

В Одесской области умершее село превратили в современную смарт-локацию (фото)

Еще недавно в селе Семисотка (Белгород-Днестровский район) проживало всего 6 человек. Затем одесский предприниматель Андрей Палариев превратил его в смарт-локацию с уникальными музеями, этно-домами для туристов и солнечными батареями на крышах. А еще там можно поселиться. Подробности в материале «Одесской Жизни».

Чем уникально село Семисотка?

Мало кто знает, что если отъехать всего на полтора километра от известной туристической локации Фрумушика, можно попасть из Бородинской громаду Болградского района в Петропавловскую громаду Белгород-Днестровского района — в село Семисотка. Многие называют его «селом будущего». Так что же в нем такого уникального?

Возродить село и вдохнуть в него новую жизнь решил предприниматель Александр Палариев. Его отец Андрей Демидович Палариев родился в этом селе, и детство Александра Андреевича прошло именно здесь. Но в начале XXI века село почти исчезло с карты Украины. В нем осталось всего шесть жителей.

Андрей Палариев выкупил все дома, когда-то оставленные хозяевами.

Усадьбы отремонтировали, в то же время полностью сохранили национальный колорит и самобытность здешних жилищ. Все дома оборудованы солнечными батареями: они обеспечивают энергией и сами дома, а еще и доход от продажи ее излишка идет на зарплату оставшимся в селе жителям и тем, кто работает над его обустройством. Вода подается из небольших скважин и местных колодцев насосами. Также здесь построили асфальтированную дорогу, открыли три краеведческих музея.

соняцні панелі в Семисотці
Відремонтоване подвір'я в селі СемисоткаСемисотка
асфальтована дорога в селі Семисотка
Відремонтоване подвір'я в селі СемисоткаСемисотка
Відремонтоване подвір'я в селі СемисоткаСемисотка

На сегодняшний день в селе проживают две коренные жительницы, которые помнят, как здесь когда-то кипела жизнь. Также в Семисотке проживает несколько работающих здесь приезжих.

інтер'єр хати в селі Семисотка
вулиця села Семисотка
Відремонтоване подвір'я в селі СемисоткаСемисотка
Відремонтоване подвір'я в селі СемисоткаСемисотка
Відремонтоване подвір'я в селі СемисоткаСемисотка

Три музея и лоза-долгожительница

Сейчас Семисотка встречает гостей единственным в Украине музеем колодцев разных времен и народов. Неподалеку — музей известного молдавского художника Михая Греку родом из Фараоновки.

колодцы в Семисотке

В Семисотке есть единственный в Украине музей колодцев разных времен и народов

Колодец в селе Семисотка

Один из колодцев села Семисотка

Далее по дороге находится дом, во дворе которого растет виноградная лоза, которой уже более 150 лет. В этом году долгожительница заявлена ​​в Книгу рекордов Украины.

В музее села представлены экспонаты народного промысла, старинная мебель, одеяла, посуда и многое другое. А еще есть сарай со старинными орудиями труда.

В настоящее время готовится к открытию еще один музей — знаменитых людей буджацких степей, таких как Мария Биешу, известная певица, первый мэр Тель-Авива Мейр Дизенгоф, еврейский писатель Мойше Альтман, Скарлат Стурдза, один из губернаторов Бессарабской области, Шико Аронов, молдавский дирижер-композитор.

А еще в Семисотке делают блюдо “Плацинда” по уникальному рецепту, благодаря которому его внесли в Национальный перечень нематериального наследия Украины.

бринза из Семисотки

Местная брынза — составляющая плацинды из Семисотки, которую внесли в Национальный перечень нематериального наследия Украины.

вино з Семисотки

Местное вино также неотъемлемая составляющая Семисотки.

Как можно поселиться в Семисотке

Семисотка создана не только как туристическая локация, но и как село для жизни. Тихое, спокойное место, окутанное дикой природой буджацких степей.

Кстати, как сообщил в личном разговоре Александр Палариев, здесь готовы принять на постоянное проживание несколько семей, главное требование — трудолюбие. Учитывая, что сейчас в стране война и люди остаются без жилья, уютное убежище они могут найти в Семисотке. Правда, есть одна проблема, заметил Александр Палариев:

— Из Староселья, ближайшего к Семисотке села, есть только грунтовая дорога, поэтому если понадобится, например, машина скорой помощи, в непогодуона до села просто не доедет. Поєтому лучше иметь свой транспорт.

Если кто-то взвесит все за и против и решит приехать жить и работать в Семисотке, обращайтесь напрямую к Александру Андреевичу по телефону (050) 316-90-66.

мужчины грузят кирпичи

Александр Палариев собственноручно принимает участие в восстановлении Семисотки. Кстати, здесь можно поселиться и получить работу. Главное требование — трудолюбие.

Здесь жили немцы-пастухи

Семисотка была основана в 1909 году. Историю о происхождении названия рассказывают такую.

В этом поселении когда-то проживал немец по имени Нэшпорт. Он был очень богатым и порядочным человеком, и содержал 700 гектаров земли, которые обрабатывали жители села. Именно от этих семисот гектаров, якобы, и произошло название — Семисотка.

Жители села в основном занимались овцеводством – делали брынзу, заготавливали шерсть, разводили ягнят. Все это хорошо продавалось на базарах Бессарабии. В 1940 году в Семисотце проживало полсотни жителей немецкого происхождения. Но в начале Второй мировой войны все они были выселены. Здесь поселились жители соседних сел.

овцы

В прошлом жители села Семисотка в основном занимались овцеводством.

Снаряды на огородах и разрешение от Хрущева

В 1946 году, из-за строительства рядом с селом военного полигона, некоторые жители начали выезжать в другие места. А сюда приехали новые поселенцы. Но их жизнь не была спокойной. Село вошло в территорию военного полигона — во время учений бывало такое, что на огороды людей падали снаряды.

В конце концов, властями было принято решение о выселении жителей Семисотки. Тогда, как рассказывали старейшины села, один из жителей — фронтовик — в 1953 году поехал на аудиенцию к тогдашнему главе СССР Хрущеву, и смог добиться того, чтобы в селе разрешили остаться ветеранам войны.

Правда это или нет — неизвестно, однако ветераны со своими семьями построили здесь 24 дома, которые стоят по сей день. Со временем жители села умирали, дома пустели, молодежь выехала. Но сейчас Семисотка снова возрождается.

Юлія Валієва
Юлия Валиева ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua