Новости Одессы и Одесской области

В Одессе 3-летний ребенок выпал из окна пятиэтажки

В Одессе 3-летний ребенок выпал из окна пятиэтажки

В субботу, 31 августа, в Пересыпском районе Одессы серьезно травмировался 3-летний ребенок – мальчик выпал из окна балкона квартиры, расположенной на последнем этаже пятиэтажки.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители, сообщили в пресс-службе областного управления полиции.

Предварительно полицейские выяснили, что это произошло, когда отец мальчика ушел ненадолго в другую комнату. Малыш с помощью стульчика добрался до подоконника, облокотился на москитную сетку и выпал.

Ребенка госпитализировали в детскую областную больницу.

В полиции также отметили, что ранее эта семья в поле зрения правоохранителей не попадала и по месту жительства характеризуется положительно.

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«Призываем взрослых следить за маленькими детьми и сделать невозможным их доступ к окнам. Если у вас совсем маленькие дети, которые не могут самостоятельно открыть окна, не открывайте их настежь, а ставьте в режим проветривания. Для защиты взрослых детей используйте защитные замки, которые блокируют изменение положения ручек оконных рам. Также не оставляйте у окон мебель или предметы, с помощью которых малыши могут забраться на подоконник. Если есть возможность, установите на окна решетки», – призывают одесситов в полиции.

Напомним, в мае в Одессе на Черемушках выпала из окна пятиэтажки пятилетняя девочка.

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