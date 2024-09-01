Война, день 921: украинские беспилотники устроили россиянам жаркую ночь

ВСУ продолжают штурмовать Курскую область

Как сообщает Генштаб ВСУ, продолжается операция в Курской области, где российские оккупанты безжалостно обстреливают и бомбят свои же города и деревни.

А украинские воины продолжают активными действиями наносить захватническим войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в глубоком тылу.

За прошедшие сутки по всей линии фронта зафиксировано 199 боевых столкновений. По уточненной информации, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных ударов десятью ракетами, 73 авиационных удара, задействовав 96 КАБ. Кроме этого, совершил почти 3900 обстрелов, 96 из них – из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли восемь ударов по скоплениям живой силы противника и один – по складу боеприпасов оккупантов.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), ВСУ продолжают операцию в Курской области, но в течение 31 августа подтвержденные или заявленные продвижения украинских военнослужащих на территории региона не зафиксированы.

При этом кремлевские пропагандисты утверждают, что войска россии якобы вытеснили ВСУ из нескольких населенных пунктов.

В то же время украинские беспилотные системы и реактивная артиллерия провели очередную совместную миссию и поразили российскую понтонную переправу через реку Сейм в районе Глушково.

Были ли успешными удары по украинскому зерну

По данным Воздушных сил, в ночь на 1 сентября противник применил баллистическую ракету «Искандер-М» из Курской области и 11 ударных беспилотников (БпЛА) типа «Shahed-131/136» из мыса Чауда (оккупированный Крым).

На этот раз оккупанты били по украинскому зерну и по логистике аграрного сектора, в частности в Николаевской и Сумской областях.

В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, средствами радиоэлекторонной борьбы Воздушных Сил и расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины было успешно сбито 8 ударных БпЛА в пределах Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской и Днепропетровской областей.

На россии пылает Московский НПЗ

Этой ночью Украина провела самую масштабную атаку беспилотниками по городам рф. Горит Московский НПЗ – один из самых мощных и защищенных НПЗ в россии.

Так называемое минобороны рф отрапортовало о 158 украинских БпЛА над 15 регионами РФ, в том числе Москвой.

Беспилотники атаковали две российские ГРЭС – Каширскую в Московской области и Конаковскую в Тверской.

А еще стало известно, что Украина передала США список целей на территории россии, по которым она хочет ударить ракетами ATACMS.

Как заявил накануне министр обороны Рустем Умеров, сейчас там рассматривают этот запрос.

В рюкзак к 1 сентября собрались 1350 оккупантов

По данным Генштаба, за сутки наши защитники ликвидировали 1350 единиц российских оккупантов. В технике у врага потери следующие: