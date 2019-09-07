Чабан-рекордсмен из-под Одессы украсил уникальную почтовую марку

Собственной маркой обзавелся музейно-этнографический комплекс в области “Фрумушика-Нова”. На ней изобразили гигантскую статую чабана, расположенную на территории фермерского хозяйства.

Об этом сообщили на официальном сайте комплекса.

Чабан из лабрадорита уже стал настоящей притчей во языцех. Славу скульптура обрела благодаря ее параметрам. Шутка ли: конструкция возвышается на 17, 94 метра. А ее вес – 1, 08 тонн.

Не удивительно, что появление статуи не могли не отметить регистраторы Национального реестра, которые внесли статую в Книгу рекордов Украины. Более того, сведения о фигуре внесли также в Книгу рекордов Гиннеса, признав ее самым высоким скульптурным воплощением чабана.

А теперь вот в его честь появилась почтовая марка. Пока создатели выпустили 12 марочных листов двух видов. На одном – изображение чабана днем, а второй иллюстрирует, как выглядит статуя ночью, когда влючается подсветка.

Общий тираж марок – 20 блоков. Будут готовить и дополнительный. А владельцы комплекса загорелись идеей выпустить подобные марки на Соломоновых островах, в Бенине и Республике Гвинея. Туда уже отправили запрос.

Марку первым делом будут выставлять на туристически форумах, привлекая к нам иностранцев на отдых. Кроме того, ее разошлют в союзы филателистов за границей.

А у нас марку можно будет купить в ресторане “Фрумушика”, что в жилмассиве “Радужный”, или на территории комплекса под Одессой.

Фото: соцсети комплекса “Фрумушика-Нова”, od-news.com